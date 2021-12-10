¡Polémica! Ministro del Partido Comunista come filetes bañados en oro

Un hotel vietnamita ofrece a los comensales la oportunidad de probar filetes Tomahawk cubiertos de pan de oro, aprovechando una ola de publicidad después de que un ministro del Partido Comunista fuera captado mientras le daban el plato en un restaurante de Londres, donde los filetes pueden costar más de 1,000 libras algo así como 1,300 dólares.

El Dolce Hanoi Golden Lake Hotel tuvo un cambio de imagen el año pasado usando una tonelada de metal para enchaparlo todo, desde bañeras hasta inodoros, todo ubicado detrás de un exterior dorado.

Ahora, como parte de un cambio de marca, el hotel ha cambiado el nombre de uno de sus establecimientos para comer a Golden Beef Restaurant y ha incluido en el menú el famoso filete Tomahawk Wagyu con incrustaciones de oro que el ministro comió en Londres.

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Hotel, (Golden Beef) Hanoi City, Vietnam

On the menu @ F29 Lounge & Restaurant 24c gold-leaf Wagyu tomahawk ribeye Ms2 steak 32oz w/ truffle sauce 7.5million VND (A$462) <VAT. pic.twitter.com/4b9dhBxesh — Ernie Young (@youngernie) November 26, 2021

El célebre chef turco Nusret Gokce, o "Salt Bae", subió un video de sí mismo el mes pasado dándole al ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, el filete Tomahawk con pan de oro incrustado, causando revuelo en Vietnam. Los filetes en el restaurante de Gokce pueden llegar a costar casi 2 mil dólares.

Filetes bañados en oro crean polémica en Vietnam

Muchos en el país del sudeste asiático cuestionaron cómo un funcionario de tan alto rango del Partido Comunista se permitió que lo filmaran disfrutando de una comida tan cara en medio de una represión estatal contra la corrupción. Los funcionarios vietnamitas no han comentado sobre el incidente.

Hubo más publicidad después de que la policía de Vietnam llamó a un vendedor de fideos con carne que se filmó imitando el estilo extravagante de Gokce. La policía de Vietnam detiene habitualmente a activistas y personas que critican públicamente al gobernante Partido Comunista para interrogarlos. El hombre negó que estuviera tratando de burlarse de nadie.

Aunque el hotel ya había estado sirviendo filetes de oro, la publicidad reciente inspiró el cambio de marca del restaurante, dijo Nguyen Huu Duong, presidente de Hoa Binh Group, propietario del hotel administrado por Wyndham Hotels & Resorts Inc., con sede en Estados Unidos.

Filete bañado en oro crea polémica en Vietnam. REUTERS/Minh Nguyen|STAFF/REUTERS

"Tengo que enviar mi agradecimiento al ministro To Lam", dijo Duong, cuando se le preguntó por qué se le ocurrió la idea a pesar de la sensibilidad sobre el tema. "Pensé por qué no abro un restaurante que venda filetes dorados que sean asequibles".

"Hemos atendido a más de 1,000 invitados que vinieron a probar el bistec dorado", dijo Duong, un exveterano de la guerra de Vietnam y taxista ciclista que hizo su fortuna en la construcción y la propiedad, mientras charlaba con sus invitados, un grupo de la guerra de Vietnam; veteranos a quienes invitó a disfrutar gratis de los filetes de oro Tomahawk gratis el sábado pasado.

Filete bañado en oro crea polémica en Vietnam. REUTERS/Minh Nguyen|STAFF/REUTERS

Nguyen Ngoc Anh / Comensal:

La carne está muy rica. Tan tierna que casi sentí como si la carne se derritiera en mi boca. El bistec tiene incrustaciones de oro, así que pensé que una comida tan lujosa debía costar mucho. Pero entre los cuatro, pagamos alrededor de un millón de dong, equivalentes a 44 dólares, cada uno. Creo que es un precio que muchos pueden pagar si quieren probarlo.

Duong dijo que planea tratar a más veteranos y madres de soldados caídos con un filete gratis en el futuro.

El restaurante importa sus hojas de oro y usa entre 10 y 15 mangas en cada filete Tomahawk, que sirve a cuatro personas.

Sin embargo, el plato permanece fuera del alcance de muchos, con un ingreso mensual promedio en Vietnam que alcanzó alrededor de 183 dólares al mes.

Aún así, los comensales del restaurante esta semana parecían sentir que estaban obteniendo el valor de su dinero.

