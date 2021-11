Positivo que Emilio “L” siga en prisión su proceso: Damián Zepeda

Cd. de México.- El senador del PAN, Damián Zepeda calificó como positiva la decisión de mantener en prisión a Emilio “L”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que desde ese lugar siga su proceso legal por los señalamientos en su contra del caso Odebrecht en el que reconoció haber recibido sobornos multimillonarios.

“Me parece algo positivo que la Fiscalía finalmente haya decidido acabar con este circo y decir, señor, usted no tiene más que sus dichos, no ha podido probar nada de lo que dijo y se va a la cárcel por los delitos que sí tenemos evidencia hasta este momento. Me parece que este puede ser un parteaguas en el caso. Es correcto que por fin se empiece a tratar como lo que es a un delincuente confeso y que a quien se le tiene evidencias de actos de corrupción y de actos indebidos, aceptados, incluso por su persona, se le deje de tratar como si fuera un héroe y se le trate como un delincuente”.

Damián Zepeda pidió también que se deje fuera de la investigación a los señalados por Emilio “L” y de quienes no se presenten las pruebas correspondientes de una posible implicación en el caso.

“Yo espero que, así como tuvieron carácter para pedir, en este caso, que se acabara con este cuento del criterio de oportunidad, que evidentemente no tiene ninguna evidencia, y que se acabara con el cuento y con la historia de Emilio “L” afuera, disfrutando, abusando y mandando mensajes verdaderamente ofensivos a los mexicanos con la libertad indebida que tenía, tengan también el carácter para que se juzgue a quienes tengan evidencia y se le deje en paz a quienes malamente este señor, sin una sola evidencia”.