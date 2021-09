Presidente ha cumplido, pero falta consolidar la 4T: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal calificó como positivo el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador a casi tres años de su gobierno, pero falta consolidar la 4T.

Sin embargo el legislador zacatecano consideró que aún falta por afianzar la llamada Cuarta Transformación, movimiento que identifica las acciones del actual Gobierno federal y calificativo que fue impuesto por el propio Ejecutivo Federal. Monreal confió en que se logre consolidar la transformación en el país.

“Que falta por consolidar la 4T, que falta por profundizar este proceso de transición política pero que para mí ha cumplido el presidente con su pueblo y la mayoría confiamos en que va a continuar consolidando este proceso de transformación de la vida pública”.

No obstante Monreal señaló que hay resultados que se deben destacar. A pesar del decrecimiento económico, consideró que se debe reconocer el buen comportamiento en ese terreno. También puso como ejemplo la recuperación notable ante la pandemia que hasta el momento ha dejado más de 259 mil personas fallecidas, según cifras oficiales, así como miles de desempleos. Indicó que hay estabilidad en el país.

“La economía está bien, está pronosticado crecer el 6.2 por ciento este año; nos estamos recuperando de esta tan lamentable pandemia Covid-19; no ha sido fácil enfrentarla y, sin embargo, no ha acudido a deuda, no ha aumentado impuestos el Gobierno y está estable el país.

Al referirse a los cambios en el gabinete señaló que estos son normales y no debe haber problema si llegaran a presentarse algunos más.

“Es normal, todos los cambios en el Gabinete son producto de la decisión del Presidente, que es el titular de la Administración. Lo que él decida es una decisión correcta. Nosotros estamos, siempre hay, el ejercicio de la función pública así es, los cambios son naturales en cualquier Administración, hoy no puede ser la excepción con el Presidente López Obrador, puede haber más, no hay problema”.

Buscarán revocación de mandato

Monreal Ávila también hizo mención a los acuerdos y negociaciones que hay con las diversas bancadas en la Cámara Alta para tratar de llegar a acuerdos sobre la Ley de Revocación de Mandato.

“En unos minutos me voy a reunir con los coordinadores, con los coordinadores de los grupos parlamentarios para ver si podemos hacer un esfuerzo de consenso. Yo espero que sí”.