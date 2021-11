No habrá regalo de presupuesto 2022 a López Obrador, advierte PRI

Ciudad de México. En medio de una nueva polémica por el presupuesto 2022 y las mañanitas desde el recinto de San Lázaro al presidente López Obrador, la Cámara de Diputados entro a su cuarto día de discusión en lo particular. Al mediodía de este sábado, de mil 994 reservas faltan más de mil por presentarse.

Se anuncia que la discusión que inicio hoy será hasta agotar la totalidad de la presentación de las reservas, no habrá receso y la discusión se prolongará de corrido hasta el domingo.

En este marco, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que la oposición está firme en no renunciar a la discusión, por lo que, seguro que la bancada del presidente no le podrá dar su regalo cumpleañero.

“Estoy seguro que Morena hoy no le da el regalo presupuestal al presidente, es más yo creo que ni el domingo, todo dependen de del tiempo en que se desarrolló, pero nosotros no vamos a bajar ninguna reserva. Se le agüito a Morena su regalo, se le mojo la pólvora no van a poder festejar hoy un presupuesto, yo creo que ni el domingo”, sentenció el priista.

El coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, lamento que Morena se cierre a analizar a fondo las propuestas de la oposición y prefiera bajar el nivel del debate.

“Los diputados de Morena y sus aliados deben entender que en su papel oficialista ellos son los que deben construir la unidad, un 51 % si quieres, a nosotros nos toca el otro 49, pero es triste y lamentable que lleguemos a este nivel de poco debate por ese tipo de actitud, por nuestra parte vamos a seguir dando un debate técnico de temas no viendo como quedamos con diputados de Morena sino por la gente”, indico el panista.