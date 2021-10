Prevén convocar a foros sobre Reforma Eléctrica para noviembre

Cd. de México.- La Cámara de Diputados se alista para convocar en noviembre a parlamento abierto para abrir el análisis de la iniciativa de Reforma Eléctrica propuesta por el presidente López Obrador.

En San Lázaro los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía coinciden en que no presionaran los tiempos de la discusión y la idea es convocar a mediados del próximo mes, una vez que la Cámara de Diputados haya aprobado el presupuesto de egresos que se ejercerá el próximo año.

Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, prometió que se escucharan a todas las voces interesas e involucradas en el sector, así como a los legisladores sobre todo de oposición para encontrar consensos que permitan lograr las dos terceras partes de los votos para aprobar la reforma.

No descarto incluso que se puedan incluir propuestas de la oposición, no obstante, dejo en claro que en Morena no renunciaran al objetivo de la reforma para fortalecer a la CFE.

“No me quiero aventurar de decirles cuáles pudieran ser, pero lo que sí es un hecho es que el espíritu de lo que busca la iniciativa, eso no cambiará. ¿Y cuál es ese? Tener un sistema mixto de generación eléctrica, donde participe la Comisión Federal de Electricidad en una posición sólida, fuerte, con el 54 por ciento; y la iniciativa privada, garantizado, tenga una participación del 46 por ciento”, puntualizó el legislador de Morena.