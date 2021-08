Propone diputada enviar avión presidencial a rescatar mujeres afganas

Cd. de México.- Durante el encuentro de mujeres electas en 2021, la presidenta de la cámara de diputados, Dulce María Sauri, propuso enviar el avión presidencial -que prometió rifar el gobierno de México- a rescatar al mayor número de mujeres afganas que hoy ven en riesgo sus derechos humanos ante la llegada del régimen talibán al poder, y tras la salida de Estados Unidos de la región.

“Los derechos humanos, y en particular los derechos de los niños y de las niñas, no se conquistan de una vez y para siempre. Si no, veámonos en el espejo de las mujeres y las niñas de Afganistán. Veamos que es posible por circunstancias totalmente ajenas a las vidas de millones de mujeres y niñas afganas que sus derechos sean anulados. Y desde aquí quiero hacer una propuesta que el avión presidencial se vaya a Qatar (sic) a buscar al mayor número de mujeres y niñas afganas para traer a México”, expresó durante su participación en el encuentro convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Convocatoria a mujeres mandatarias.

Al encuentro fueron convocadas gobernadoras diputadas federales y locales así como presidentes municipales y alcaldesas electas en el último proceso electoral a fin de construir una agenda común de trabajo hacia la representación sustantiva y hacia el perfeccionamiento de la legislación y las políticas públicas con perspectiva de género.

Minutos antes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó el compromiso de esta administración en garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres.

Aplaudo el objetivo con el que fuimos convocadas a este encuentro: Construir una agenda común de trabajo en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Estableciendo alianzas a nivel federal y estatal para facilitar un trabajo de colaboración en red que nos permita cumplir con la misión para la cual fuimos electas. Acortar las brechas de desigualdad que vivimos en México, con un Estado de Bienestar al servicio del pueblo. Transformando la vida pública que estamos hoy viviendo en México. Tenemos el compromiso de garantizar a todas las niñas y mujeres, a las jóvenes, a las mujeres de pueblos originarios, a las indígenas, a las comunidades urbanas y rurales un presente digno y un futuro posible”, sentenció la mandataria.