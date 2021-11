Provoca “Canelo” Álvarez tumultos en el Senado

Cd. de México.- En el Senado hubo revuelo y expectación este jueves por la visita del campeón mundial de boxeo, Saúl, “Canelo” Álvarez. El pugilista de Jalisco asistió a la ceremonia en la que la Cámara Alta otorgó un reconocimiento a su entrenador, Edison Omar Reynoso Sandoval, mejor conocido como Eddy Reynoso por su destacada trayectoria, aunque al final la distinción también se otorgó al “Canelo”.

A su llegada al Recinto Legislativo, Saúl Álvarez dijo sentirse orgulloso por el reconocimiento a su manager.

“Estoy muy contento de venir a apoyar a Eddy, y la verdad es que muy orgulloso y muy orgulloso de reconocer a Eddy y el trabajo que ha hecho por México”.

Todos listos para la foto con el “Canelo”.

Todos buscaban la mejor imagen lo que por momentos provocó empujones y tumultos. Antes de la ceremonia formal, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política se reunió en privado con el boxeador y su equipo. Al salir, el legislador presumió las clases de defensa y ataque que le impartieron el “Canelo” y Eddy Reynoso.

“Para ser campeón, ya le dije a Eddy que tenemos que entrenar para ser campeón y ya me enseñó algunos ganchos al hígado y directos, ya me dijo como”.

El campeón dijo que instruyeron a Monreal sobre cómo dar ganchos efectivos.

“Ganchos letales”.

En el salón de sesiones Ricardo Monreal dijo que se trata de un reconocimiento a personajes excepcionales.

“El Senado de la República, la Junta de Coordinación Política abre sus puertas a los mexicanos de excepción, a las mexicanas de excepción. Hoy estamos homenajeando a un entrenador de campeones, junto con un campeón”.

El homenajeado Eddy Reynoso no pudo ocultar su emoción y sensibilidad y con lágrimas agradeció el reconocimiento.

“Me siento muy orgulloso de estar aquí y agradecido con mi papá, que me inició en el boxeo; con mi mamá, que siempre me está apoyando, impulsando a ser mejor. Con Canelo que siempre, siempre ha estado conmigo peleando. Soy muy chillón como ustedes ven, pero me siento muy orgullosos de todo el trabajo”.

Saúl Álvarez agradeció la deferencia de Eddy Reynoso con un beso en la mejilla. En la ceremonia el cuatro veces campeón mundial obsequió al Senado tres pares de guantes autografiados que fueron recibidos por Ricardo Monreal.

De manera inmediata el legislador y el púgil se los colocaron para posar para la foto. Al finalizar la ceremonia senadores de todos los partidos tomaron la tribuna para sacarse la foto con el “Canelo” Álvarez. Unos tuvieron que esperar por varios minutos para conseguir la ansiada selfie. En tono de broma Ricardo Monreal reconoció haber aprendido la técnica boxística del “Canelo” Álvarez.

“Sí, me enseñó un gancho al hígado y me enseñó esperar, esperar, esperar y cazarlos. Sí, también rounds de sombra, cabecear, saber moverse, la pierna ágil, derecho, izquierda”.

Saúl “Canelo” Álvarez abandonó el Senado de la misma forma en la que llegó; en medio de empujones y tumultos.