Quitan mercancía a anciano con discapacidad en Oaxaca; causa indignación en redes sociales

La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado estragos en la salud, pero también en los empleos, muchas personas han emprendido negocios y salido a las calles a vender sus productos, como en el caso de un anciano a quien autoridades municipales de Oaxaca de Juárez le quitaron sus sillas.

En redes sociales se dio a conocer un video, en donde se denuncia un abuso por parte de inspectores municipales de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con la grabación, el hombre de la tercera edad, quien padece discapacidad auditiva, debe pagar una multa para recuperar las sillas que él elabora.

En la grabación se escucha que inspectores recogieron los productos del anciano, varias sillas de madera, que ya estaban en una camioneta.

“El señor “se gana el pan de cada día’, estos son sus muebles, sus sillitas, y ahora tiene que pagar una multa para poder rescatarlas. Estos son los inspectores del municipio de Oaxaca”, dijo la persona que grabó el momento en que recogen las sillas del hombre y llenan un papel.

Además, cuestionó por qué se decidió sancionar a este hombre y no a los comerciantes que obstruyen las calles.

“Es triste la situación que vive esta persona de la tercera edad, ¿por qué no a los vendedores ambulantes? No les hacen nada, tal pareciera que gozan de un privilegio, esta persona de la tercera edad ya no oye y le han decomisado sus muebles”.

Hasta el momento se desconoce si el hombre pudo recuperar su mercancía, sin embargo, el hecho generó gran indignación en quienes vieron el video, pues consideraron que no debería sancionarse a una persona de la tercera edad que pese a la pandemia continúa trabajando.

Al parecer, para poder trabajar y ganarse la vida hay que pedirle permiso al gobierno de @oswaldogarciaj y de @alejandromurat

Un señor de 85 años con discapacidad auditiva fue despojado de su mercancía por inspectores municipales.

"Oaxaca lo tiene todo", ¿no?

Jódanse. pic.twitter.com/xEXNlUE1aD — Pablo Perro (@Es_pinocho) October 23, 2020

