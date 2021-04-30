Rave en Reino Unido: el reinicio de los eventos masivos

Miles de jóvenes se congregaron en un club nocturno de Liverpool para un rave, el cual fue respaldado por el Gobierno. Este es el primer intento que buscar reiniciar los eventos masivos a medida que la pandemia por COVID-19 comienza a ceder en la nación.

Alrededor de 3,000 juerguistas de entre 18 y 20 años bailaron al son de la música en un almacén en el muelle, sin distanciamientos social o cubrebocas. Por ello, los asistentes al evento tuvieron que dar negativo en la prueba de COVID-19 realizada en las 24 horas anteriores al evento.

La pasión de los jóvenes era palpable. "Estamos emocionados. Todos estamos al borde de las lágrimas listos para entrar", dijo un estudiante llamado Josh mientras hacía fila fuera del lugar.

Muchos alabaron la decisión de la ciudad de albergar el que se espera sea el primero de los próximos eventos masivos. "Literalmente he pasado tres semanas preparándome para este atuendo. Honestamente, pulgares arriba para Liverpoolpor tener el primer evento sin distanciado socialmente en el país. Amamos esta ciudad, nos encanta esto", dijo otra asistente, Ellen.

Thousands hit Liverpool rave in trial reopening from lockdown https://t.co/YZOsYv8Tvj pic.twitter.com/0TMY6BJjNb — Reuters (@Reuters) April 30, 2021

Reapertura segura en junio

El evento de dos días es parte de un plan piloto para ver cómo se pueden reabrir más lugares de manera segura. Otro acontecimiento que permitirá la afluencia masiva será una final de la copa de fútbol, donde 8,000 personas estarán en el estadio londinense de Wembley el domingo 2 de mayo.

Los investigadores acumularán datos de estos eventos para ver cómo los enfoques del distanciamiento social y la ventilación afectan la propagación del virus.

Los minoristas no esenciales reabrieron el 12 de abril junto con los pubs y restaurantes que operan al aire libre. A partir del 17 de mayo se levantarán aún más restricciones para incluir hospitalidad en interiores así como eventos masivos, tanto de espectáculos como deportivos.

El primer ministro Boris Johnson espera levantar el bloqueo por completo en junio.

Si bien Gran Bretaña ha implementado las vacunas COVID-19 mucho más rápido que la mayoría de sus pares europeos, ha registrado más de 127,000 muertes por el virus, la quinta cifra más alta de muertes a nivel mundial.

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