Realizará INE voto en prisiones

Ciudad de México. El INE informó que dos mil 185 personas en prisión preventiva votarán para elegir nuevos diputados federales.

La prueba piloto se aplicará como un voto anticipado del 17 al 20 de mayo. Los sufragios serán contabilizado el 6 de junio.

Así lo establecieron las Consejeras Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, al participar en la Presentación de Libres para Elegir. Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, convocado por Documenta A.C. y el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social.

La Consejera, Dania Ravel, sostuvo que este voto constituye una medida de gran importancia en favor de los derechos humanos.

El voto se hará en cinco Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) uno femenil y otro de población indígena.

De estos votantes, que no han recibido sentencia condenatoria, mil 680 son hombres y 505 mujeres, número que podría disminuir si alguna de éstas no manifiesta su interés de participar o si las que lo hicieren no están inscritos en el Padrón Electoral.

El sufragio de las personas en prisión preventiva se hará vía postal.

“Se enviará un paquete de correspondencia personalizado que incluirá un instructivo de votación, el resumen opciones electorales, la boleta y un sobre para enviar el voto, el cual podrán realizar en total secrecía ya que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar lugares que garanticen la privacidad y en donde sea posible colocar la mampara especial”, sostuvo el INE en un comunicado.