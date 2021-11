Reclamos por sueldos de INE centran comparecencia en diputados

Cd. de México.- Ante los insistentes reclamos por los altos sueldos que perciben los consejeros del INE, su presidente Lorenzo Córdova aclaró a los legisladores que la Ley de la Remuneraciones fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahí exceptuaron a los consejeros electorales del tope salarial impuesto en el artículo 117 constitucional.

Y es que diputados de Morena desplegaron carteles simulando un cheque del salario del Consejero presidente por un monto superior a 364 mil pesos y una y otra vez se cuestionó al titular del INE cuando se bajará su salario.

Corte resolverá asunto de los sueldos.

No obstante, Lorenzo Córdova dijo que el tema está en litigo en la Suprema Corte de Justicia por afectación de derechos y será el máximo tribunal quien resuelva si se bajan el sueldo o se quedan como están.

“Muchos de ustedes votaron esa ley. En el transitorio segundo de esa ley, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se dice, cito: “Se exceptúa de la aplicación del artículo 9o. de la ley– que es el que establece el tope salarial– a los servidores públicos aludidos, entre ellos a los integrantes del Consejo General”. Es decir, esta Cámara es la que lo autorizó… Qué va a hacer el INE. Lo que diga la Corte. Igual que, espero, lo va a hacer la Cámara de los Diputados, porque todos los poderes estamos sometidos a ese control de constitucionalidad”, apuntó.

Pero la respuesta una vez mas no dejó satisfechos a los diputados de Morena y del PT.

Y otra vez el reclamo en coro “que se baje el sueldo “volvió a escucharse en el recinto parlamentario y en la tribuna.

El diputado del Morena, Cantón Zetina lanzo “De donde te nació lo farsante, porque no contestas lo de tu sueldo, la inmoralidad de tu sueldo, porque no te lo bajas, porque vives otra realidad, porque no vives en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel…Usted ciritos y Lorencitos no atienden la republicana que está pidiendo el pueblo”.

Córdova pidió a los diputados leer el transitorio y se mantuvo en su dicho, que los ministros de la Corte resuelvan y ellos obedecerán.