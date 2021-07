Reconoce Monreal que ciudadanía clama por seguridad

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal se refirió al problema de la seguridad en el país como una asignatura pendiente en la que se trabaja pero sin dar los resultados que se trazaron.

“Desde mi punto de vista, creo que es una asignatura pendiente en la que se está trabajando”.

Dijo que le provoca tristeza que Zacatecas, su estado natal, capte a diario los reflectores de los medios de comunicación por la fuerte violencia que se vive en la región al igual en diversos puntos del país. Reconoció que los ciudadanos exigen y claman por seguridad y tranquilidad.

“Yo soy de Zacatecas y me da mucha tristeza ver todos los días en las notas de periódicos y de televisión, o de radio o de redes sociales, que se destaca por la violencia mi estado. No me alegra porque allá vive mi familia, viven mis seres queridos, viven amigos, viven conocidos y viven ciudadanos que exigen, que claman por la seguridad”.

Sin embargo el zacatecano dijo sentirse optimista en que se recobrará la seguridad.

“Yo estoy seguro que lo vamos a lograr, recobrar, recuperar la seguridad de nuestro país. Entonces, confío mucho en eso”.

CNDH debe tener más participación.

Ricardo Monreal también se pronunció porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenga una mayor participación a favor de las víctimas de la inseguridad y violencia en el país, particularmente en la comunidad de Aguililla, Michoacán donde los pobladores permanecen bajo el sometimiento de grupos delincuenciales como el que se hace llamar Jalisco Nueva Generación.

“Sí, yo creo que sí. Yo creo que Derechos Humanos tiene una gran responsabilidad y creo que debería estar acompañando a las víctimas siempre. Eso es lo que creo”.