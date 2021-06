Reconocimiento a bomberos por rescate de Spike y Spay de socavón

Integrantes del Movimiento Animalista de Puebla, entregaron un reconocimiento a bomberos que participaron en el rescate de Spike y Spay, el 10 de junio en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla.

Los agentes que fueron reconocidos por integrantes del Movimiento Animalista fueron: Francisco Javier Islas Gómez, encargado de despacho de la Dirección de la Policía Estatal Bomberos; Juan González Limón, José Fernando Huerta Barbosa, Jorge Guzmán Mancilla, Jorge Jiménez Sánchez, Héctor Hugo Pimentel Cirne, José Hilario Juárez Moreno, Gerardo Soriano Avendaño, Jaime Huitzil Ahuatl y Carlos Yannick Rodríguez Rojas.

Así fue el rescate de Spike y Spay el 10 de Junio

Héctor Pimentel, quien lleva 20 años como bombero, bajó ese día, al socavón en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla para rescatar a Spay y Spike, los perros que cayeron al socavón el 7 de junio. Un momento que para el fue complicado: “Para empezar mucho nerviosismo, me puse a pensar en mis hijos y en todo lo que puedo hacer, pero también tenía mucha confianza en que mis compañeros no me iban a dejar solo”, afirmó Héctor.

Ya dentro del socavón, Héctor afirma, que la situación fue difícil debido a las condiciones climáticas y el peligro que representaba el enorme agujero. “Ya estaba allá abajo y todo se estaba cayendo a los lados, en mis 20 años, no me había tocado nada así. Metía a la jaula a uno, se salía y yo con los nervios y toda la presión, pero ya al final lo agarre y lo metí y pudimos ponerlos a salvo”.

Pero él no trabajó solo en este rescate, sus compañeros también ayudaron en esta complicada labor. La familia de estos héroes sin capa, se siente orgullosa de la labor que los bomberos hacen a diario.

Crédito: SSP Puebla

“Pertenecer a la corporación, es un sinónimo de orgullo, debido a la entrega que día a día ponemos en nuestra labor” afirmó, Omar Álvarez Arronte, director de la Policía Estatal Preventiva, durante su participación en la ceremonia. Silvia Jiménez Aragón, representante del Movimiento Animalista, destacó el alto nivel de profesionalismo y dedicación de los agentes que participaron en el rescate.

Por su parte, Ardelio Vargas Carrillo, encargado de despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial, expresó que los integrantes de la Policía Estatal Bomberos, representan dos de los valores más importantes: “Lealtad y sacrificio, los cuales son puestos a prueba los 365 días del año”, puntualizó.