Reflejan críticas de Toledo a la 4T lucha por el poder: legisladores de oposición

Cd. de México- En la Comisión Permanente hubo diversas reacciones a las críticas que lanzó el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo contra el gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación.

El funcionario dijo que la 4T está llena de contradicciones y carece de objetivos claros. El diputado de Morena, Javier Hidalgo dijo que se vale la diferencia de opiniones dentro del partido y el gobierno federal.

Perfectamente se valen las opiniones distintas el problema es que no llegáramos a nada pero si estamos llegando, y entonces muchos temas que si bien no estaban tan claros, marcados en el Plan Alternativos de Nación que fue por el que votó la gente se han ido enriqueciendo. Es un cambio de pensamiento, lo último que puede haber es un pensamiento unilineal. El tema ambiental si merece una atención porque si estamos, el mundo entero, en deuda con las próximas generaciones y si no lo hacemos ahora las próximas generaciones son las que lo van a sufrir, pero el cambio ambiental es intrínseco a la Cuarta Transformación, no es opuesto”.

Pero para los legisladores de oposición se trata de una reacción previsible, dicen ante los malos resultados del gobierno federal en diversas áreas de la administración pública.

El senador Manuel Añorve dijo que las críticas de Víctor Toledo también reflejan la falta de coordinación en el gobierno federal.

“No es el primer Secretario que lo dice, otros han renunciado, y claro que se ven grupos ya muy compactos en el gobierno federal donde existe la lucha por el poder, y esto no ayuda, porque la administración pública debe de coordinarse, llevarse de la mano. A final de cuentas las políticas públicas son en beneficio de un país plural y que merece la coordinación de esfuerzos de los miembros del Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se ven los bloques, por supuesto, bueno, tan es así de las renuncias, que ahí está la de Germán Martínez, ahí está la del Secretario de Comunicaciones y Transporte, está la renuncia del Secretario de Hacienda, solo para poner tres ejemplos. Creo que debe haber más coordinación, porque al final de cuentas el beneficiario es el pueblo de México”.