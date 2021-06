Reformas presidenciales serán en nueva legislatura: Ignacio Mier

Cd. de México.- De las reformas presidencialees que López Obrador ha planteado impulsar, en Morena perfilan dar prioridad en la próxima legislatura a la reforma eléctrica, con el fin de garantizar la soberanía enérgica.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, descartó que las futuras iniciativas del Ejecutivo Federal se pueda tratar en periodo extraordinario de sesiones, dijo, que esto tocará a la nueva legislatura que entrará en funciones en septiembre próximo.

Cada reforma a su tiempo, asegura Mier.

Entrevistado en el marco de la reunión de diputados electos de Morena, PT y PVEM, señaló que cada reforma tendrá su tiempo, pues, en el caso de la electoral hay más tiempo y se buscarán consensos incluso con el PT uno de sus aliados que rechazan la eliminación de los legisladores plurinominales.

“Vamos a revisarla porque tenemos que crear consensos, tenemos que lograr los acuerdos, de tal manera que nos aproximemos a ese propósito. No hay procesos en federales en puerta, tenemos tres años, lo tenemos que hacer antes de que sea el proceso electoral de 2024. Ahorita l prioridad, no hay que olvidarlo, no hay que perderlo de vista, es la reforma constitucional en materia energética”, precisó el líder cameral de Morena en San Lázaro.