Reino Unido planea nueva vacunación contra Covid-19 en otoño

Reino Unido ya estudia la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. Esto sucedería en otoño próximo, y posteriormente se realizaría de forma anual.

Así lo adelantó el equipo de Matt Hancock, ministro de salud británico, quien afirmó que esta estrategia podría ser implementada para reducir los contacios de las cepas británica, sudafricana y brasileña.

Hasta el momeno, el Reino Unido ha aplicado cerca de 12 millones de vacunas en todo el país, y se espera que todos los grupos vulnerables estén totalmente cubiertos para el final de este mes.

“Vemos que es muy probable una vacunación anual o un refuerzo en otoño próximo. Esto como antecedente de las enfermedades de temporada y con la posibilidad de que las variantes se sigan esparciendo por todo el mundo”, declaró Nadhim Zahawi, miembro del ministerio británico de salud.

<b>SE BUSCA PERFECCIONAR VACUNAS</b>

Recientemente, AstraZeneca informó que busca perfeccionar la vacuna que desarrolla junto con la Universidad de Oxford, con la intención de frenar las nuevas cepas. De entrada, los primeros estudios señalan que el fármaco otorga una protección limitada contra la cepa sudafricana, sin que se especificara en qué consiste.

Hasta ahora, los refuerzos en las vacunas no son un hecho.

Además, Zahawi descartó que el Reino Unido retome la política empleada por otros países de un ‘pasaporte de vacuna’, con el que se permitirá o restringirá el acceso a visitantes extranjeros.

“Así no es como hacemos las cosas en el Reino Unido. Nosotros actuamos por consentimiento, no por imposición. Aún no conocemos el impacto de las vacunas y pedir un requisito de este tipo podría ser considerado discriminatorio”, añadió el representante.

