“Hicimos lo correcto”, revelar expediente de Cienfuegos no afecta relación con EUA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno hizo lo correcto al difundir el expediente de la investigación del general en retiro Salvador Cienfuegos, que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos a México, y aseguró que eso no ha afecta la relación con esa nación.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario aseguró que las autoridades de Estados Unidos entendieron bien la postura de México al revelar el expediente de Salvador Cienfuegos y reiteró que se trata de una acusación sin sustento por lo que no podía quedar en entredicho el prestigio de México, además de que la investigación de la DEA tiene muchos errores.

“Pienso que hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este asunto, ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno. Ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros, no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados...”, dijo.

“Lo que hicimos fue dar a conocer el expediente para que se supiera, sin esconder nada, de que no hay elementos, de que en efecto se fabricó el delito o se fabricaron los delitos, independientemente de quien sea la persona, independientemente de quien se trate, nosotros debemos actuar con rectitud, con apego a la verdad y a principios. Esto lo han entendido en el gobierno de Estados Unidos, quienes se están rasgando las vestiduras son los conservadores”, insistió el presidente López Obrador.

El jefe del Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de que se puedan presentar nuevas acusaciones contra el general Cienfuegos, pero advirtió que tendrá que ser con pruebas que las sustenten.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresara su “profunda decepción” por la difusión del expediente que armó la DEA contra Cienfuegos Zepeda , López Obrador afirmó que no se podía poner en entredicho la credibilidad y autoridad del gobierno de México.

Defendió que se diera a conocer el expediente para que se supa que no hay elementos y que efectivamente se fabricaron los delitos contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Es la ofensa a México, cualquier ciudadano mexicano que fuera víctima de la fabricación de un delito debe ser protegido. No podemos permitir injusticias”, insistió.

López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) también dio a conocer su investigación, lo que fue criticado por los conservadores.

“Actuamos bien y esto no afecta las relaciones con el gobierno actual y con el gobierno que entrará en funcionamiento esta semana”, dijo al tiempo en que recordó que se decidió subir el expediente a internet para que todos pudieran revisarlo y dar a conocer una opinión, un hecho inédito pero así lo exigían las circunstancias.

“Ningún gobierno extranjero puede socavar la dignidad y el prestigio de nuestra nación, ningún gobierno y ninguna agencia, somos un país independiente, libre, soberano y estamos llevando a cabo una transformación que tiene como eje la moralización de la vida pública.

Puso en entredicho el trabajo de la DEA y sostuvo que no se le puede fabricar delitos a nadie.

“Hay muchísimos errores en el expediente, contradicciones y luego los delincuentes se preguntan si es o no Zepeda. Y luego los mensajes que atribuyen al general Cienfuegos no sólo con faltas de ortografía y atropellados, sino con un nivel de expresión que no corresponde un un funcionario de nivel medio. Por eso es importante el expediente, que se vea”, insistió.

