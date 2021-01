Ricardo Anaya anuncia que buscará la presidencia en 2024

El excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia en el 2018, Ricardo Anaya, rechazó ir como diputado plurinominal en el actual proceso electoral y decidió enfocar sus esfuerzos políticos rumbo a la elección presidencial de 2024.

A través de su cuenta de Twitter, el panista informó con un video cuáles son sus intenciones políticas.

“Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores!”, escribió en Twitter.

En su video, Anaya Cortés señaló que ya inició su recorrido alrededor de la República Mexicana en donde a recogido el sentimiento de diversos sectores de la sociedad mexicana.

“En el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor, pero también me he encontrado mucha esperanza, alegría, ganas de salir adelante”, indicó.

Informó que en una primera etapa visitará mil municipios de todo el país, atendiendo las recomendaciones sanitarias por la pandemia de Covid-19: “ya empecé mi recorrido y no pararé” y aseguró que el propósito es “superar esta etapa oscura”.

Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores! pic.twitter.com/YOK1s0W2fp — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 18, 2021

Insistió en que las elecciones de este año son muy importantes, “pero la presidencial de 2024, esa será crucial”.

Y es que, sostuvo, que “otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas”.

Cabe recordar que Ricardo Anaya fue candidato a la presidencia por el PAN en las elecciones de 2018, donde resultó ganador Andrés Manuel López Obrador, abanderado por Morena.

