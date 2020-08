Se registra caída de ceniza en zonas del sur y oriente de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la CDMX informó que se registra caída de ceniza en algunas zonas del sur y oriente de la capital, por lo que exhortó a la ciudadanía a no utilizar agua para removerla, porque el agua la endurece y podría provocar la obstrucción de coladeras y tuberías.

Asimismo, emitió las siguientes recomendaciones: tapar depósitos de agua para evitar su contaminación; en caso de salir de casa proteger nariz y bica para no irritar el sistema respiratorio; no realizar actividades físicas al aire libre; mantener informado en fuentes oficiales; no dejar alimentos a la intemperie y cerrar puertas y ventanas.

A través de un comunicado la dependencia advirtió de la caída de ceniza debido a la reciente actividad del Popocatépetl, el cual presentó una explosión con moderado contenido de ceniza.

“La altura estimada fue de 2,500 metros sobre el nivel del cráter y presentó desplazamiento hacia el noreste”, apuntó.

Ante la posible caída de ceniza volcánica en distintos puntos de la Ciudad de México, te sugerimos atiendas las recomendaciones.



Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UeJZzLVUtn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 27, 2020 Este lunes, el Popocatépetl presentó una explosión con moderado contenido de ceniza volcánica, mismo que podría caer en algunas demarcaciones de la Ciudad de México.



Sigue las recomendaciones y mantente informado. Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Tw5uEDsynD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 27, 2020 Se registra ligera caída de ceniza en algunas zonas del sur y oriente del territorio capitalino. Atiende nuestras recomendaciones y recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #TrabajandoJuntos pic.twitter.com/D834x2zIwV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 27, 2020