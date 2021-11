Presenta renuncia secretaria de Sectur de la CDMX ante Sheinbaum

Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria de Turismo (Sectur), Paola Félix Díaz, presentó este sábado su renuncia al cargo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue aceptada.

La exsecretaria de turismo desmintió que este viernes fuera detenida en el aeropuerto de Aurora en Guatemala acusada de intentar introducir 25 mil dólares en efectivo. Paola Félix, dijo que no ha cometido ninguna actividad ilícita, sin embargo tomo la decisión de presentar su renuncia ante Claudia Sheinbaum.

La funcionaria aclaró que la causa de su visita al país guatemalteco se debió a que fue invitada a acudir a un evento de carácter social, y a pesar de negar los presuntos actos ilegales, presentó su renuncia a la Sectur de la capital del país.

Tras las acusaciones, la exdiputada federal pidió presentar pruebas de las acusaciones y de la supuesta detención.

“Si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo hasces, te demandaré por daño moral.