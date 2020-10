Pandemia Covid-19, migración y salud, temas del segundo debate de Trump y Biden

Los planes para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, seguros de salud, corrupción, migración, cambio climáticos, entre otros, fueron los temas que debatieron Donald Trump y Joe Biden durante el segundo debate rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se realizarán el 3 de noviembre.

Este debate es el segundo y último, el cual se realizó en Nashville, Tennessee, luego de que originalmente se cancelara debido al resultado positivo de Covid-19 de Donald Trump.

La periodista Kristen Welker, quien es corresponsal de NBC News en la Casa Blanca, fue la moderadora de este debate.

Pandemia Covid-19

El primer tema que abordaron fue la estrategia contra el coronavirus, ante lo cual Biden consideró que Trump no supo manejar la situación, ya que suman más de 200 mil muertes a causa del Covid-19.

“Alguien que es responsable de tantas muertes no debe seguir siendo presidente”, expresó Biden.

En contraste, Donald Trump aseguró que abrirá las escuelas porque consideró que el sistema inmune de los jóvenes es fuerte; además, aseguró que Estados Unidos no puede permanecer cerrado porque se están perdiendo empleos y vidas.

Elecciones

El candidato demócrata Joe Biden dijo que, en caso de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cualquier país que se entrometa pagará las consecuencias.

“Rusia, China y ahora Irán van a pagar el precio si quedo electo, no se puede intervenir en la soberanía del país”, aseguró.

Corrupción

Tanto Trump como Biden se acusaron de recibir dinero de naciones como Rusia y China, incluso Biden dijo que Trump nunca ha realizado declaraciones de impuestos porque en una ocasión dijo que conoce cómo evadir la ley.

“No he tomado ningún centavo de otro país, tengo 22 años de presentar declaraciones, usted no ha presentado ninguno, Rusia, China, le pagan mucho dinero por sus hoteles”, espetó Biden.

Donald Trump reviró: “Daré a conocer mis declaraciones para que vean lo exitoso de mis negocios, tú sí ganas 3.5 millones de dólares de Rusia y Ucrania”.

Seguros de salud

Ambos candidatos volvieron al tema de la salud y los planes que tienen para los estadounidenses.

Trump arremetió de nuevo contra el Obama Care, que se encuentra en la Corte, pero aseguró que actualmente 180 millones de personas tienen excelente atención médica privada, mejor que el citado programa.

En respuesta, Biden aseguró que su estrategia será apoyar a los seguros privados, por lo que en caso de seguir con el plan de Trump, el sector entraría en quiebra para el 2023.

“Doy apoyo a seguros privados, no hay persona que pierda su seguro bajo mi plan, no puede hacerlo, nunca lo ha presentado, no pienso que la salud sea un privilegio, sino un derecho”.

Migración

Trump aseguró que su política migratoria cambió y acusó a los demócratas de haber construido jaulas para los migrantes, además dijo que más de 500 niños fueron separados de sus familias y traídos por coyotes hacia la frontera.

Biden, por su parte, dijo que buscará hacer una reforma para que más de 11 millones de dreamers puedan acceder a la ciudadanía estadounidense.

Medio ambiente

Trump aseguró que durante su mandato se produce más gasolina barata, sin embargo, reconoció que se debe reemplazar por energías renovables con el tiempo.

Biden reviró que el fracking debe parar, y en su lugar diversificarse en otras industrias.

