Vamos a abrir las escuelas, el sistema inmune de los jóvenes es fuerte: Donald Trump

Donald Trump aseguró que abrirá las escuelas pese a la pandemia del Covid-19 en caso de ganar la reelección presidencial de Estados Unidos, durante el segundo debate que se realizó en Nashville, Tennessee.

El actual presidente de Estados Unidos aseguró que el sistema inmune de los jóvenes es fuerte, por lo que consideró que es importante mantener las escuelas y los negocios abiertos, ya que el confinamiento está “matando a la gente”.

“Vamos a abrir las escuelas, los jóvenes se recuperan, su sistema inmune es fuerte. Quiero abrir las escuelas que sean seguras. No podemos hacer que el país permanezca cerrado, las personas pierden su trabajo, hay depresión, drogas, tenemos que abrir nuestro país”, dijo.

El candidato demócrata, Joe Biden, respondió que el desconfinamiento debería realizarse con un plan estructurado, por ejemplo, las escuelas y negocios, que operarían con estrictas medidas de salud.

También arremetió contra el presidente Donald Trump al asegurar que él se enfermó de Covid-19 por no acatar las medidas y que cuando llegó la pandemia a Estados Unidos aseguró que para la Pascua desaparecería, sin embargo, ya suman más de 200 mil muertes por Covid-19.

“Trump dijo: no se preocupen para Pascua no habrá nada. Alguien que es responsable de tantas muertes no debe seguir siendo presidente”, espetó Biden.

El presidente Trump alegó que no era culpa ni de él ni de Biden que la pandemia, a la que llamó de China, haya llegado a Estados Unidos y esté cobrando la vida de cientos de estadounidenses.

“No es mi culpa, no es culpa tuya Biden, es culpa de China, (el virus) se propagó por todo el mundo”, sostuvo Donald Trump.

