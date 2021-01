Se alistan cambios para regular redes sociales en México: Monreal

El líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal adelantó que, desde el Poder Legislativo, pronto se iniciará con el debate para regular las redes sociales a fin de garantizar la libertad de expresión.

El senador zacatecano consideró que el derecho a la libertad de expresión no debe ser regulado por empresas privadas, como ha ocurrido hace algunos días en redes sociales cotra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump y en México, a algunos simmpatizantes de la Cuarta Transformación.

Te puede interesar: Salud: “AMLO aún tiene síntomas leves, pero estamos con mucha esperanza de que se recupere”

Y dijo que al Senado, órgano democrático y soberano de nuestro país, es al que corresponde únicamente, manifestarse respecto al catálogo de derechos humanos establecidos en la Carta Magna.

“El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. El Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos”, indicó a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Indicó que estudia “el tema desde la semana pasada, tengo trazos (…) Estoy escribiendo y preparando algo. No sé cuándo la presente, no sé si la presente con aval del grupo, tampoco sabría si hay otro grupo o el Ejecutivo pero sí es prioritaria para este periodo de sesiones ordinarias. Es un tema ineludible, en el cual México no puede ser inmune”, dijo el senador.

El derecho humano a la información no puede ser vulnerado por organismo privado alguno. El Poder Legislativo debe otorgarle a la población un marco jurídico que proteja sus garantías y evite los excesos. https://t.co/kcIsCfDeOi — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 31, 2021

Refirió que buscará proteger la libertad de expresión y la protección a los datos personales de los usuarios, por lo que la iniciativa preverá todo tipo de circunstancias que se puedan presentar con motivo del uso de las redes sociales.

La semana pasada, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Corderó, dejó en claro que los derechos no se discuten.

“SI ME PONDRÍA LA VACUNA RUSA": MONREAL

Sobre las críticas que han surgido contra el gobierno por la compra de la vacuna Sputnik V, la cual aún no tiene el aval de la Cofepris, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mencionó que él sí se aplicaría la dosis contra Covid-19 cuando le toque su turno.

“Yo sí me la pondría, porque la vacuna rusa, he leído, ha sido aplicada en varias partes del mundo y tiene un alto nivel de efectividad. Hay desinformación, pero hay que aclarar y decir que es mejor que se intente por encima de todo poner la vacuna que no hacer nada”, sostuvo.

Te puede interesar: Cepa de Covid-19 detectada en Jalisco podría ser mexicana: especialistas