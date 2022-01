Anuncian senadores del PAN rechazo a Salmerón

Senadores del PAN se manifestaron en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal para que el historiador Pedro Salmeron sea embajador de México ante Panamá. La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, Kenia López Rabadán calificó a Salmerón como una persona impresentable por la forma agresiva y violenta de comportarse, principalmente en contra de las mujeres y en redes sociales.

“Pedro Salmerón es a todas luces impresentable, lo hemos visto en las redes sociales; su forma de comportarse y su forma de ofender es brutal. Tiene desafortunadamente una visión extrema y como todo extremista en este país, no puede representar a los mexicanos. Su lenguaje es ofensivo para las mujeres e incluso para los hombres”.

Salmerón incompatible para ocupar un cargo diplomático, señalan.

Señaló que el lenguaje y perfil de Pedro Salmerón es incompatible para un cargo diplomático y de cualquier otra encomienda pública. Dijo que las denuncias presentadas en su contra no pueden ser ignoradas ya que se trata de agresiones hacia mujeres que han sido violentadas en su persona y víctimas de sus acciones con todas las implicaciones que eso representa. Pidió que haya una investigación penal, seria y formal en contra del propuesto embajador.

“Su lenguaje demuestra que no tiene el perfil de un diplomático. El señor Salmerón puede sin duda tener el afecto de López Obrador pero lo que no tiene es la característica de un buen servidor público. Es claro que después de las denuncias presentadas y escuchadas por las alumnas de la escuela cuando el daba clases, deben conducir a que haya una investigación seria y formal”.

Adelantó la senadora Rabadán que no votará a favor del nombramiento de Pedro Salmerón y pidió a los senadores de todas las bancadas no ratificar esa propuesta pues se estaría apoyando a un abusador de mujeres.

“El que un presunto abusador de mujeres represente a México en Panamá es una vergüenza, es inhumano y significa revictimizar a las mujeres que han estado sujetas a este personaje. Y he dicho públicamente y aquí lo reitero, no voy a votar a favor de él y conmino, invito, le pido de manera muy respetuosa a las mujeres y a los hombres con ética en el Senado de la República que no voten por este señor que a todas luces es agresivo, es violento, es ofensivo, ocupa palabras y groserías brutales en las redes sociales para comunicarse. No puede un señor con esas características representar al pueblo de México”.