Si PRI acepta Reforma Eléctrica no debe seguir Alianza Opositora: Damián Zepeda

Cd. de México.- El senador del PAN, Damián Zepeda señaló que la Reforma Eléctrica que ha enviado el Ejecutivo Federal al Congreso debe ser ampliamente explicada y detallada para que toda la ciudadanía la comprenda, la compare con la actual y se entienda que no es benéfica para el país por el lado que se le vea y se analice.

Señaló que es de simple sentido común percibir que resultará más cara y contaminante esa propuesta de reforma.

Por ese motivo pidió a los legisladores del PRI que se definan, mantengan la congruencia con la decisión de haber apoyado la reforma vigente, que no le den la espalda a los mexicanos por intereses particulares o por temor a ser perseguidos políticamente y que tengan el valor de actuar a favor del desarrollo de la nación.

Dijo que de no actuar así, sería mejor no continuar con la Alianza Opositora con ese partido.

“Yo espero que estén a la altura de México, y si no lo están, en lo personal, seguiré insistiendo en que no vayamos juntos en ningún tipo de alianza porque no sirve de nada ayudar a ganar a alguien para que llegue y no esté a la altura de lo que México necesita. Así de claro”.

Si no hay congruencia, no hay razón para confiar en el PRI: Zepeda.

Para el senador de Sonora, no habría razón de seguir confiando en los legisladores del PRI si no hay congruencia y compromiso a la hora de emitir su voto. Insistió que bajo esa circunstancia no se le debe ayudar a tener más cargos públicos pues no muestran respaldo y solidaridad con la nación y los mexicanos.

“Por qué les voy a creer una promesa futura si en el presente no veo un actuar congruente en los votos, los respeto, pero entonces no te voy a ayudar para que tengas más diputados, para que luego tengas en tus manos decisiones tan importantes”.

Damián Zepeda dijo que en el PRI se deben comportar con valor ante una reforma que es dañina a todas luces.

“Yo si le hago un llamado a toda la oposición con respeto, cada legislador puede tomar su decisión, pero con respeto, aquí no es el hilo negro, es una reforma dañina, se requiere valor para decir; no señor presidente, no le vamos a aprobar la reforma, no nos va a doblar, y sí estamos listos para una reforma que lleve a México al futuro de energía barata, limpia y suficiente, ésta reforma por supuesto que no es lo que se requiere”.

Posturas hasta conocer el dictamen: Osorio Chong.

Por su parte el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que darán una posición sobre la Reforma Eléctrica hasta que los diputados hayan tomado una decisión sobre la misma y la envíen al Senado, será entonces cuando sepan el contenido exacto de lo que los diputados les envíen. Dijo que conocen el documento pero no las posibles modificaciones que pudiera sufrir en San Lázaro.

Se le cuestionó al legislador el que la senadora Claudia Ruiz Massieu sí ha mantenido una posición clara de rechazo a la iniciativa por su contenido, en tanto que otros priistas mantienen una postura de duda de manera incomprensible. Respondió en el mismo sentido, de no dar una opinión sobre el tema hasta que tengan el documento que les envíen los diputados.

“Claro que la tenemos y claro que la conocemos, pero eso no quiere decir que es la que nos va a llegar, entonces cuando tengamos en nuestras manos esta minuta, daremos el posicionamiento de parte del bloque en la Cámara de Senadores”.

Sin embargo, según Osorio Chong, no respaldaran nada que sea negativo y perjudicial para los mexicanos.

“Eso nunca lo vamos a hacer, cuando haya algo que afecte, desde nuestro punto de vista, por supuesto que no lo acompañaremos”.