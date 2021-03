Solicita PT formalmente remoción de auditor superior

Cd. de México.- El grupo parlamentario del PT presentó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, una solicitud para remover de su cargo al auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo. Lo acusan de uso faccioso del órgano de fiscalización para golpear al gobierno federal.

En conferencia de prensa, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT y la diputada Margarita García, informaron que en reunión de la Junta de Coordinación de este miércoles presento un pliego acusatorio y pidió que el tema se aborde la próxima semana.

“Acredita una mala fe, un dolo; no se puede tener un error de ese tamaño, cálculos duplicados sobre el impacto económico, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles. La Junta de Coordinación Política tendrá que hacerse cargo de esa tarea, porque, pues, no es nada más que llegue al pleno y ya el asunto, sino que se organice el expediente, se acuerde la forma en que se procederá, se discuta por el pleno y por mayoría se determine la permanencia o no del auditor Superior de la Federación”, dijo Fernández Noroña.

“Ha sido priísta toda su vida”, argumenta el PT

Y es que en el PT no le tienen confianza a Colmenares Páramo.

“Conocemos la carrera del auditor, ha sido priísta toda su vida, pero además de toda la información que nos han mandado, es que tiene a todo su equipo de priístas, de panistas, de la vieja guardia que representa la corrupción y que por eso ha estado actuando en contra de esta Cuarta Transformación”, planteó la diputada Margarita García.