“Aprendiste poco de tu cáncer”: Tatiana Clouthier causa polémica por respuesta a tuitero y se disculpa

La diputada federal por Morena, Tatiana Clouthier, se volvió tendencia en Twitter luego de que en un mensaje respondió al triatleta Jesús Agustín Diez, que “aprendió poco del cáncer que padeció", luego de que criticara su voto en favor de la desaparición de los fideicomisos.

“Parece que aprendiste poco de tu cáncer. Por lo menos no decir tantas imprecisiones y adaptar las cosas a lo que crees que es. Puedo puntualizar tus verdades a medias desde ayer”, escribió Clouthier luego de que la cuestionara por votar a favor de la extinción de los fideicomisos.

TE PODRÍA INTERESAR:

Cerca de 40 mil personas evacuadas en Quintana Roo y Yucatán por el paso del huracán Delta

Tatiana Clouthier respondió a un tuit de Jesús Agustín Diez, quien a su vez respondió a otro mensaje en el que se acusa a la diputada de Morena de “traidora” por votar a favor de la inicitiva, ante lo que el hombre escribió:

Tatiana no tiene dignidad, solo busca su beneficio personal

Tatiana no tiene dignidad, solo busca su beneficio personal. — JESUS AGUSTIN DIEZ M (@dioj6416) October 7, 2020

Ante esto la legisladora de inmediato replicó:

Parece que aprendiste poco de tu cáncer. Por lo menos no decir tantas imprecisiones y adaptar las cosas a lo que crees que es. Puedo puntualizar tus verdades a medias desde ayer.

Ante lo polémico de su respuesta Clouthier no tuvo más que disculparse mediante un video, no sin antes asegurar que su tuit fue descontextualizado y refirió en un video que su madre y su esposo fueron víctimas de cáncer por lo que no su expresión no tuvo la intención de ofender a nadie.

“Lamento mucho que el tweet q puse se haya descontextualizado. Mi intención no fue ofender a nadie. Mi respuesta era” particular ante una serie de ataques constantes x parte d esta persona. Criticar sin violencia y sin mentiras, es perfecto” (sic), escribió.

Lamento mucho que el tweet q puse se haya descontextualizado. Mi intención no fue ofender a nadie. Mi respuesta era particular ante una serie de ataques constantes x parte d esta persona. Criticar sin violencia y sin mentiras, es perfecto. pic.twitter.com/Jl0bD6AC6w — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) October 7, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO: “Lo que el viento se llevó"; vuelan casas de campaña de FRENAAA