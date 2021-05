Tema de reelección de AMLO me recordó a Porfirio Díaz: Sauri

Cd. de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, se refirió a lo dicho por el presidente López Obrador (AMLO) en torno a la reelección que según él le pidieron algunos trabajadores en Tabasco.

Dijo que de entrada le recordó un episodio de la historia mexicana.

“Me recordó a Porfirio Díaz. Yo creo que la diferencia en este momento entre el presidente Porfirio Díaz y el presidente López Obrador es el bigote. Yo no lo veo, aun cuando tengan ambos la cabeza blanca, las canas muy bonitas blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del siglo 21. No lo veo, no lo espero, no lo quiero”, sentenció la priista Sauri Riancho.

La presidenta de la Cámara de Diputados ve difícil que en medio de la confrontación que hay desde Palacio Nacional con diversos sectores será difícil conciliar acuerdos a favor del país.

“El hecho es que está violando la ley y al violar la ley viola la constitución y eso no sirve al Presidente de la República ni mucho menos al país. El Presidente de la República tiene que concentrarse más en hacer que en decir y para poderlo hacer necesita esa pausa, ese silencio y, estoy segura que, recuperaría toda esa capacidad para concertar y conciliar voluntades para ejecutar cosas a favor del país y de su propio proyecto político”, consideró.

Confió en que, a pesar del asedio presidencial al INE, la fortaleza del Instituto lograra llevar a cabo un buen proceso electoral 2021.