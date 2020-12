Futbolista que lesionó a Neymar denuncia haber recibido amenazas de muerte

El domingo pasado, el PSG no sólo cayó en casa ante el Olympique de Lyon, sino que su superestrella, Neymar, sufrió una lesión más, ahora producto de una fuerte entrada del también brasileño Thiago Mendes.

Debido a ello, ‘Ney’ tuvo que abandonar el campo en camilla, desatando la preocupación del cuerpo técnico y los aficionados parisinos. Mendes pidió disculpas al final del juego, pero no todo el mundo otorgó el perdón al jugador del Lyon.

El martes, la esposa de Mendes dio una entrevista a la versión francesa del portal 20 Minutos, en la cual confesó que ella, su marido y su familia han recibido múltiples amenazas de muerte en redes sociales de parte de los fanáticos del París Saint-Germain.

“Si algo le pasa a Neymar, lo pagarás con tu vida. Tú y tu familia, uno a uno”, dijo Kelly Mendes, esposa del mediocampista del Olympique de Lyon.

“Mi objetivo no era hacerle daño (...) como todos los brasileños, admiro su estilo de juego, espero que le vaya bien, que no sea serio y que se recupere rápido. Me disculpo nuevamente”, indicó Thiago mediante un video publicado en su cuenta de Instagram hace algunos días, pero de igual manera las amenazas no se detuvieron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

California registra récord de contagios en EUA: más de 53 mil en un día

Aunque en principio se pensó que la lesión de Neymar Jr. era de gravedad, el astro brasileño no sufrió fractura en el tobillo, por lo que podrá volver a las canchas en aproximadamente tres semanas más.

Actualmente, el PSG es segundo lugar de la Ligue 1 con 31 puntos, mientras que el Lyon de Mendes es tercero con 30 unidades.