Twitter asegura que hackers descargaron datos de hasta 8 cuentas no verificadas

18 de julio.- Twitter Inc dijo el sábado que los piratas informáticos pudieron descargar información de hasta ocho cuentas involucradas en el hackeo de sus sistemas esta semana, pero que ninguna de ellas eran cuentas verificadas.

La compañía dijo que atacantes no identificados se dirigieron a 130 cuentas, y que fueron capaces de cambiar las contraseñas y obtener el control en 45 de éstas y enviar tuits desde ellas.

Los hackers accedieron a los sistemas internos de Twitter para secuestrar algunas cuentas de famosos y figuras políticas, incluyendo el candidato a la presidencia de EEUU, Joe Biden, la estrella de televisión, Kim Kardashian, el expresidente de EEUU, Barack Obama y el multimillonario Elon Musk, y que usaron ese acceso para solicitar dinero digital.

Los registros de las cadenas de bloques disponibles al público muestran que los aparentes estafadores recibieron más de 100.000 dólares en criptomonedas.

En el ataque ocurrido el miércoles, Twitter dijo que los hackers pudieron ver información personal incluyendo direcciones de correo electrónico y números de teléfono de las 130 cuentas que fueron objetivo del ataque, pero no pudieron ver las contraseñas previas.

“En los casos en los que una cuenta fue capturada por el atacante, es posible que hayan podido ver información adicional”, dijo Twitter en el comunicado sin especificar el tipo de información a la que accedieron.

Los piratas informáticos también puede que hayan intentado vender los nombres de usuario de algunas de las cuentas, dijo la empresa.

Entre las cuentas de alto perfil que también fueron hackeadas se encontraban las del rapero Kanye West, el fundador de Amazon.com Inc Jeff Bezos, el inversor Warren Buffett, el cofundador de Microsoft Corp Bill Gates, y las cuentas corporativas de Uber Technologies Inc y Apple Inc.

En su último comunicado, Twitter dijo que los atacantes “manipularon a un pequeño número de empleados” para obtener acceso a las herramientas de apoyo interno utilizadas en el pirateo.

La compañía dijo que estaba reservando algunos de los detalles del ataque mientras continuaba su investigación y reiteró que estaba trabajando con los propietarios de las cuentas afectadas.

La división del FBI en San Francisco está liderando una investigación sobre el ataque, y muchos parlamentarios de Washington también piden una explicación de cómo ocurrió.