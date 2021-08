Una broma que el Gobierno organice consulta de Revocación de Mandato: PAN

Ciudad de México. Los senadores del PAN calificaron como una broma o una vacilada el que se pretenda que el Gobierno federal pudiera organizar la consulta para la revocación de mandato.

Hicieron la advertencia que eso no es posible debido a que los procedimientos se encuentran establecidos en la ley.

Te recomendamos: Morena quitará restricción para promoción de revocación de mandato

La vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López Rabadán aclaró que la revocación de mandato no depende de ninguna institución gubernamental.

“Es una vacilada, es una volada nuevamente. Es muy claro, si la revocación de mandato no depende de ninguna institución, depende de la ley, y qué dice la ley, claramente define quién la convoca, ojo eh, por cierto, la convoca la ciudadanía, no es que la convoque López Obrador, eso dice la ley, la convoca la ciudadanía, por su puesto se procesa en el INE, eso dice la ley, y los resultados pueden ser o no vinculantes, dependiendo de si logran o no el 40 por ciento”.

Dijo que es preferible llegar a acuerdos con la oposición que pretender pisotear la Constitución o pretender vulnerar la ley.