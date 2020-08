UNAM crea prueba para detectar diabetes temprana con solo gotas de sangre

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) crearon una prueba capaz de detectar, sólo con tres gotas de sangre, la enfermedad de diabetes tipo 2 en niños.

Por medio de un comunicado, la UNAM explicó que pueden detectar de manera temprana si niños de entre 0 y 10 años presentan resistencia a la insulina, lo que podría conducirlos a padecer enfermedades metabólicas en la adultez.

De acuerdo con la reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018), en México tres de cada 10 infantes tienen obesidad, lo que nos hace más propensos a afecciones como diabetes tipo 2, que en población adulta es la segunda causa de muerte, sólo por debajo de las enfermedades del corazón.

La prueba de la UNAM es similar a un tamiz neonatal, ya que con una lanceta se obtienen tres gotas de sangre que se colocan en tiras de papel.

La primera tira puede estudiar los marcadores epigenéticos, con la segunda, niveles de insulina y leptina; con la última, niveles de triglicéridos, glucosa, colesterol y hemoglobina glucosilada.

“Este año iniciaron con los primeros exámenes, que consisten en colocar en una tira de papel las gotas de sangre para analizar parámetros como ADN y hormonas, entre otros”, explicó Berenice Palacios González, titular de esta investigación en la Unidad de Vinculación de la Facultad de Medicina, ubicada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

Desde 2015, la investigadora comenzó a trabajar acerca de la diabetes gestacional, para poder identificar en mujeres embarazadas una huella metabólica antes del diagnóstico del padecimiento.

“Descubrimos que en México no a todas las embarazadas les realizan la curva de tolerancia a la glucosa; entonces, en muchos casos no se diagnostica la diabetes gestacional, y no hay control prenatal ni seguimiento neonatal”, dijo la investigadora.

Así que el equipo de investigación decidió elaborar este estudio para detectar, con gotas de sangre, una predisposición.