Vacunas de China contra Covid-19 estarían listas para noviembre, aseguró experta

China continúa con el combate contra la pandemia de Covid-19, por lo que también está realizando diversos ensayos clínicos para encontrar una vacuna que pueda controlar la enfermedad; ante eso, se aseguró que algunas de ellas estarán listas para el mes de noviembre.

Durante los últimos minutos de este lunes pasado, una responsable del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habló ante la televisión oficial del país, en donde se aseguró que el equipo de científicos ha tenido un gran avance en cuestión a las pruebas que se están realizando desde hace unos meses.

Cabe destacar que el país asiático cuenta con cuatro posibles vacunas contra coronavirus, las cuales se encuentran en la fase final de los ensayos clínicos; incluso, se ha dicho que al menos tres de éstas se probaron en trabajadores esenciales, luego de que en el mes de julio se inició un programa de uso de emergencia.

Ante estos avances que se han reflejado, Guizhen Wu, jefa de bioseguridad de los CDC, anunció que existen grandes posibilidades de que las vacunas en desarrollo contra la pandemia se encuentren listas entre los meses de noviembre y diciembre.

No obstante, no especificó con exactitud cuáles eran las vacunas de las que hablaba, mas sentenció que ella fue participante de una de las pruebas en el mes de abril y, hasta el momento, no ha presentado algún síntoma anormal.

Se sabe que tres de estas vacunas están siendo desarrolladas por la emblemática empresa farmacéutica estatal China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), en conjunto con Sinovac Biotech.

En cuestión a la cuarta vacuna, está bajo las manos del CanSino Biologics, la cual fue aprobada por el propio ejército de China durante el mes de junio.

Por otra parte, la OMS ha hecho diversos llamados a todos los científicos sobre realizar adecuadamente cada proceso en la creación de una vacuna, pues los que se han acelerado podrían significar un peligro tanto para los humanos como para el resto de procedimientos clínicos.

