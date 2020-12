Versiones encontradas entre CFE y Tamaulipas por apagón

Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) explicaran que el apagón del lunes pasado se derivó de una cadena de eventos iniciada por un incendio en pastizales ubicados entre Nuevo León y Tamaulipas, la Secretaría de Protección Civil de este estado desmintió la legitimidad del documento.

Ayer, en conferencia de prensa la CFE y la Cenace presentaron un oficio de la Secretaría de Protección Civil de Tamaulipas, firmado por Manuel González Márquez, director de Coordinación con Municipios y en el oficio se detallan las acciones realizadas para controlar el siniestro.

Sin embargo, la la dependencia estatal desconoció el documento presentado y negó que su personal haya participado en la extinción de incendio alguno relacionado con este hecho.

El titular de la Secretaría de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, informó que no sabe de dónde salió el oficio, pero aseguró que “sí estamos claros que no fuimos nosotros. Supuestamente lo firma el ingeniero González Márquez, quien no conoce el oficio ni su firma”.

LA CAUSA DEL INCENDIO

El gobierno federal, a través de la CFE, informó que un incendio en el municipio de Padilla, Tamaulipas ocasionó el apagón que afectó a 12 estados del país el pasado lunes.

Los responsables del sector, informaron que a esta situación se suma la debilidad que ya enfrenta el sistema por la conexión de proyectos renovables, los cuales son intermitentes.

Noé Peña, director de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad precisó que esta situación provocó fallas en dos líneas de transmisión, por donde fluye un promedio de entre 900 y mil megawatts, lo que terminó generando un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional y que posteriormente sacó de operación a las plantas de generación convencional, eólicas y solares.

En su oportunidad, el director de la CFE, Manuel Bartlett dijo que se trato de “un caso fortuito” y negó que fue fuera culpa o responsabilidad de la empresa del Estado.

Aseguró que el incendio tuvo su origen en pastizales entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, hecho que fue comprobado y atendido por Protección Civil del estado y presentó un documento con el logo de Protección Civil de Tamaulipas.

Carlos Meléndez, director del Centro Nacional de Control de Energía, dijo que el apagón que afectó a 10.5 millones de usuarios duró una hora con 44 minutos, pues se vieron afectados 8 mil 943 megawatts.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al hecho de nueva cuenta y dijo que los conservadores han hecho un escándalo por el apagón: “hay un problema como este apagón y hacen un escándalo y suponen de que ya es la debacle de la CFE, cosa que ellos quisieran, que ansían para que se entregue el sector a los particulares”.

