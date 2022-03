VIDEO: Asalto con un arma en tienda de abarrotes del Estado de México.

En el video de la cámara de seguridad de esta tienda de abarrotes en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, se logra ver un sujeto que comete un asalto con un arma de fuego de la cintura y corta cartucho, amenaza a los que ahí se encuentran para que le entreguen todo el dinero, después huye sin que nadie pueda hacer algo para detenerlo.

Vecinos y comerciantes de la zona aseguran que estos asaltos son frecuentes.

"…Aquí también nos han llegado en las mañanas temprano, cuando uno abre, pues uno abre a las 6 de la mañana y a esa hora nos llegan, ya van dos veces que aquí nos asaltan… si llegan armados…" - Juan Hernández, comerciante.

"…Por lo regular, este, como se llama, no son ventas digamos que… vendes bien harto ósea no, sino que pues vamos al día por la situación que esta que realmente las ventas bajan bastante…" - Alfredo, comerciante.

Video: Captan asalto en tienda de abarrotes

Por robo con violencia se puede alcanzar una condena de 15 a 26 años de prisión. Tan solo en Enero y Febrero se iniciaron 1, 900 carpetas de investigación por asaltos a negocios de este tipo en el Estado de México, 78 presuntos asaltantes fueron vinculados a proceso y 60 recibieron sentencia condenatoria.

"…Es que eso se va la gente con que se vende mucho y no es cierto, no hay venta, no hay dinero, ahora nosotros somos trabajadores, no somos dueños y desgraciadamente se llevan la cuenta, se llevan cosas personales de nosotros y no lo recuperan… ya exagerado unos 500 pesos es lo que se puede tener aquí, ellos creen que tenemos el fajo de dinero cuando no se vende…" -Comerciante.