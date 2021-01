VIDEO: “Lástima Margarita"; responde maestro de la UNAM a estudiante enferma de Covid-19

Un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue criticado en redes sociales por la comunidad estudiantes y usuarios por presuntamente no ser empático con una estudiante que faltó a su clase porque estaba enferma de Covid-19, como se observa en un video.

La grabación fue publicada en grupos de estudiantes y con el objetivo de hacer presión hacia la dirección para que tome cartas en el asunto.

En la grabación de la clase del pasado 19 de enero se escucha que el profesor, identificado como José Raúl de Córdova Conde, le dice a la alumna que no es la Villa de Guadalupe para recibir peticiones y que “haga milagros”, luego de que la estudiante le pidiera una prórroga para entregar las actividades que no realizó durante las dos clases en que se ausentó por estas convaleciente de Covid-19.

El docente se excusó diciendo que a lo largo de los 14 años que ha impartido cátedra en la UNAM siempre ha sido estricto y que el caso de la alumna no sería la excepción.

“No puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio. Si el alumno no puede, adiós”, dice el docente durante la clase virtual.

Aunque la alumna trata de explicarse que se ausentó durante dos clases porque estaba enferma y falleció un familiar a causa de Covid-19, el docente se muestra implacable y asegura que no justifica faltas “ni nada”.

Al contrario, le dice que también está enfermo y aún así acudió a la clase, la estudiante le cuestiona si es de Covid-19, él responde que no, a lo que ella le asegura que no está buscando su lástima sino un poco de empatía para poder recuperarse del semestre.

Pero él le responde: “No soy empático. Lástima, Margarita, ya te dije, si no me entregas el trabajo la próxima semana, ya sabes lo que pasa”.

De acuerdo con estudiantes, esta no es la primera vez que el profesor José Raúl de Córdova Conde, de la materia Fundamentos de Mercadotecnia, toma esta actitud ante sus alumnos.

“A pesar de que tiene gran cantidad de reportes, la dirección no ha tomado cartas en el asunto por lo que nos vemos en la necesidad de hacerlo público para ejercer presión para la resolución de esta denuncia” se lee en la publicación, que horas más tarde fue borrada por administradores del grupo, por esto, los denunciantes aseguran que la facultad de la UNAM no amonestará al profesor.

Oye @UNAM_FCPyS @UNAM_MX ¿estos son los maestros flexibles y empaticos de los que hablaste el día de hoy en la junta? Digo, porque me queda claro que lo que menos les preocupa es la salud mental y la integridad de la comunidad estudiantil #LaUNAMSIPara #polakasflexible pic.twitter.com/VRSeTr1AOr — ¡YA ES LEY! 💚 (@AwitadeAnarquia) January 21, 2021

