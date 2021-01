Memo Ochoa revela que dio positivo a Covid-19 y pide a la gente ‘devolver sus tanques de oxígeno’

El sábado pasado, América visito a Rayados de Monterrey en la ‘Sultana del Norte’ a pesar de que ya se habían detectado algunos jugadores positivos en el cuadro regio. De igual forma, el partido se llevó a cabo porque, de acuerdo a las autoridades de Salud de Monterrey, los jugadores de ‘La Pandilla’ “estaban prácticamente negativos”.

Días más tarde, el equipo dirigido por Javier Aguirre informó que entre sus filas había 19 positivos de Covid-19. Ahora, Guillermo Ochoa, quien jugó aquel encuentro, confirmó a través de sus redes sociales que él ha contraído el coronavirus.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Memo Ochoa dio a conocer que es positivo y que, a diferencia de muchos atletas que han padecido el coronavirus, el arquero de las Águilas no es asintomático; sin embargo, por el momento sólo ha desarrollado síntomas leves.

Además, el guardameta aprovechó para unirse a la campaña #DEVUELVETUTANQUE, iniciativa que busca que el oxígeno baje de precio en la CDMX, ya que la escasez de dicho producto ha provocado que mucha gente lucre con la necesidad de los enfermos.

“Amigos, desafortunadamente me contagié de Covid-19. He tenido unos malestares leves, pero en general me he sentido bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás”, publicó Ochoa Magaña en sus ‘stories’.

TE PUEDE INTERESAR: Rayados de Monterrey registra 19 casos positivos a Covid

“Hay personas que necesitan urgentemente un tanque de oxígeno y sabemos que muchos que han sido rentados ya no son usados y no han sido regresados. Por amor a la vida #DEVUELVETUTANQUE ¡Otros lo necesitan”, enfatizó el guardameta.

Debido al positivo de Ochoa, así como de otros jugadores del Club América, su partido ante Juárez correspondiente a la Jornada 2 de el Guard1anes Clausura 2021 ha sido pospuesto.