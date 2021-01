VIDEO: Julio César Chávez recuerda primera derrota: “Caíste de cul...”

Julio César Chávez, para muchos el mejor boxeador mexicano, recordó hoy su primera derrota profesional, ocurrida hace 27 años, cuando perdió su primera pelea profesional contra Frankie Randall, luego de 90 peleas invicto.

TE RECOMENDAMOS:

Las 8 alcaldías de CDMX con ley seca para este fin de semana

“Fue algo muy triste, muy doloroso para mí. Fue algo muy triste. Recuerdo que fui a la habitación muy triste y me levanté a las 3 de la mañana (…) no me acordaba que había perdido la pelea y me dice Omarcito, mi hijo, “Apa, apá, que bárbaro, ¿no te acuerdas?

- ¿De qué hijo?

-¿No te acuerdas?

- ¿De qué?

- ¡Perdiste, apá! Pero caíste de cul...

- La verdad no me acordaba.

- Perdiste.

- "Ámonos a pistear”, dije.

Recordando mi primera derrota después de 90 peleas invicto y recordando el cariño que ustedes me tienen, Gracias por todo!! #Haytiro #ElGranCampeonMexicano pic.twitter.com/B0p28mKJvs — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 29, 2021

El campeón mundial de boxeo recordó que fue un momento triste durante su carrera; sin embargo, el marcador final no impidió que fuera recibido como un héroe en su natal Culiacán.

TE RECOMENDAMOS:

OPS te enseña a usar equipo de protección contra Covid-19

“Fue algo muy triste para mí, pero a la vez, al llegar a Culiacán fue algo maravilloso. Tuve un recibimiento increíble. Me recibieron más de 300 mil personas, del aeropuerto a la casa, las calles abarrotadas como si hubiera ganado la pelea. La gente gritando, vitoreándome”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

En el clip, Julio César Chávez agradece al pueblo de México por el respaldo que obtuvo durante toda su carrera profesional.

“Gracias México por tanto amor y tanto cariño que me han dado a lo largo de mi carrera”.

En 1994, Chávez se enfrentó con el gladiador estadounidense Frankie Randall quien lo derrotó por una decisión dividida y le arrebató el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Julio César Chávez permaneció activo entre 1980 y 2006. A lo largo de su carrera acumuló 115 combates, 107 victorias (86 KOs) con seis derrotas y dos combates nulos.