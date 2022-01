Exige Von Roehrich a gobierno CDMX detener acoso a Taboada y Tabe por pruebas Covid

El coordinador del PAN en el Congreso Capitalino Christian Von Roehrich reprobó la actitud arbitraria e intimidatoria del gobierno de la 4T CDMX, quien esta tarde, envió a “supuestos verificadores sanitarios” a acosar a funcionarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo y con ello aseguró, cancelar el derecho a la salud de ciudadanos que acuden a los módulos de prueba Covid instalados en la demarcación.

“Nos parece que es un tema político, si el gobierno de Miguel Hidalgo fuera de Morena estas acciones de intimidación y represión no existieran. Le pedimos a la jefa de Gobierno cesar estas actitudes que van en contra de los derechos ciudadanos”, explicó el panistas tras darse a conocer un video donde funcionarios de la 4T acosan al director jurídico César Garrido.

El diputado Von Roehrich comentó que la jefa de Gobierno debe ver más allá, ser receptiva de lo que propone y hace la oposición para con la Ciudad, que lo único que se busca es garantizar el bien común.

“Y no tener acotada la apertura de propuestas, los alcaldes Santiago Taboada y Mauricio Tabe están haciendo lo propio y dentro de sus facultades, no entendemos la molestia del Gobierno, una actitud de odio hacia quienes no votaron por ellos en las pasadas elecciones. Por eso MORENA perdió, porque no garantizar bienestar ni dan seguridad”.

Alcaldías no lucran con pruebas covid, aseguran.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada ha dicho que la única condición para que estos módulos se instalen, es que las pruebas sean a bajo costo y estén debidamente certificadas. “Las alcaldías no operan no lucran ni obtienen ningún beneficio por estos módulos, así de fácil, lo demás que se diga es un intento de manipulación de la realidad y mentir”.

Para el caso de Miguel Hidalgo, su titular aseveró que seguirá buscando que más laboratorios se sumen y solidaricen con la causa.

“Señor López-Gatell, mentir, engañar y contemplar la angustia de las personas, que es su única especialidad no es una medida de prevención, mentir, engañar y contemplar provoca una tragedia”.

Von Roehrich exigió al gobierno local y federal, detener su acoso contra Taboada y Tabe.