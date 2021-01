YouTube suspende canal de Donald Trump por 7 días

El aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sumado un nuevo revés a días de dejar el cargo al frente de la nación norteamericana, luego de que la plataforma de videos YouTube, de Alphabet, decidió eliminar el más reciente contenido que el mandatario subió, asegurando que el clip “incitaba a la violencia”, lo qu violaba sus políticas.

Pero eso no es todo, ya que el canal oficial de Trump en YouTube fue suspendido por al menos 7 días, teniendo prohibido subir contenido nuevo o llevar a cabo transmisiones en vivo hasta después de que se realice la investidura del presidente electo Joe Biden.

Por medio de un comunicado, YouTube además informó que los comentarios en los videos ya subidos en el canal del mandatario eestarán inactivos de forma indefinida.

Esta decisión en contra de las acciones de Donald Trump se suma a los reveses que el político ha sufrido en los últimos días, luego de que Twitter eliminó de manera permanente su cuenta, mientras que Facebook e Instagram apostaron por suspender sus publicaciones hasta que se lleve a cabo la juramentación de Joe Biden.

Trump, culpó el martes a las grandes empresas tecnológicas de dividir al país días después de que Twitter y Facebook lo vetaran en sus plataformas por alentar el asalto al Capitolio.

“Creo que las grandes tecnológicas están haciendo algo horrible por nuestro país y para nuestro país, y creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y son divisivas”, dijo a la prensa al comienzo de un viaje a Texas.

Asimismo, afirmó que las empresas cometieron un “terrible error” y hay un “movimiento contrario” a las acciones adoptadas por las plataformas del ‘Big Tech’, aunque no especificó a qué se refería.

La semana pasada, Twitter, Facebook, Google -propiedad de Alphabet Inc-, Apple Inc y Amazon.com Inc adoptaron sus acciones más enérgicas hasta la fecha contra Trump para limitar su alcance.

En sus argumentos, citaron el potencial de violencia continua derivada de las publicaciones del líder republicano tras el asalto de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero, en el que murieron cinco personas.

Apple, Google y Amazon también suspendieron Parler -una aplicación pro-Trump donde los usuarios han amenazado con más violencia- de sus respectivas tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento de sitios web.