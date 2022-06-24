¡Esta pareja va a casarse! El novio y futuro esposo, está preso

Una pareja que no se conoce en persona, pero que está decidida casarse. Ella vive en Inglaterra y el novio en Estados Unidos. Ella, madre de cuatro hijos, y el futuro esposo, preso por asesinato.

Laura O´Sullivan, quien vive en Bristol, encontró a su novio, Terrell Ravon Resse, de 31 años, gracias a un programa que ayuda a presos a encontrar amigos a través de cartas por correspondencia.

La historia de amor de la pareja inició en octubre de 2021. Tras dos meses constantes de intercambio de cartas, el novio le propuso matrimonio a ella.

Ella aceptó casarse y dijo haber encontrado en su novio "lo que siempre había querido" en un esposo. Asegura que el hombre preso es su alma gemela.

“Pensé que era una locura, pero no pude controlar mis sentimientos y detener mi corazón”.

El futuro esposo está preso; fue declarado culpable de haber cometido un asesinato en 2009, cuando él tenía 18 años. Al parecer, él junto a otra persona, intentó asaltar a un adolescente en Detroit, pero la situación se salió de control y su cómplice le disparó repetidamente al joven hasta matarlo.

Aunque ella quedó impresionada con la historia de vida de su novio y futuro esposo, no lo juzgó por las decisiones que tomó cuando era joven. Además, ella dice que su novio "no fue quien apretó el gatillo".

La pareja espera conocerse en persona y casarse en 2023. La boda sería en la cárcel, aún el novio estando preso en el Centro Correccional Ernest Brooks. Hasta ese entonces, la pareja seguirá enviándose cartas.

La pareja planea tatuar sus nombres en sus manos.

