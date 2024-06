¡Nueva fecha! Paul McCartney anuncia segundo concierto en CDMX ¿Cuándo salen los boletos?

El mítico exbajista de The Beatles, Paul McCartney, acaba de anunciar una segunda fecha para la Ciudad de México como parte de su Got Back Tour 2024. Luego de agotar los boletos para el concierto del 12 de noviembre en el antiguo Foro Sol, el día de hoy acaba de anunciar una segunda fecha, que será el 14 de noviembre en el mismo recinto.

De acuerdo con la promotora de la gira en México, la preventa de los boletos inició este jueves 27 de junio para los tarjetahabientes del banco con el que tienen acuerdo. Sin embargo, la venta de boletos al público en general será a partir del 28 de junio, por lo que habrá que estar preparados para realizar la compra desde muy temprano, antes de que se agote.

Paul McCartney abre nueva fecha para la CDMX el próximo 14 de noviembre. | Ocesa Rock

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Paul McCartney?

El precio de los boletos para el concierto de Paul McCartney el 14 de noviembre se mantienen igual que los de la primera fecha en CDMX y se podrán comprar a través del sitio web de la compañía boletera Ticketmaster. Cabe aclarar que la preventa inicio este 27 de junio, mientras que la venta al público en general será desde el viernes 28.

Los precios quedan de la siguiente manera:



Rojo $14,580.00

Amarillo $9,247.50

Rosa $7,173.50

Azul $6,441.50

Morado $5,587.50

Café $4,855.50

GNP $3,269.50

Verde B $2,537.50

Naranja B $2,049.50

Verde C $1,317.50

Naranja C $951.50

Naranja CC $951.50

General B $1,561.50

Si vas a realizar tu compra por internet recuerda que habrá fila virtual, por lo que te recomendamos iniciar el proceso de compra lo más temprano que puedas y contar con tiempo para estar al pendiente del avance hasta que puedas acceder a la selección de boletos y realizar tu compra.

¿Cuándo es el próximo concierto de Paul McCartney en México?

Como parte de su Got Back Tour 2024, Paul McCartney tiene programados 4 conciertos en México. El primero será el 8 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, para después continuar con 3 fechas en la Ciudad de México: 12, 14 y 17 de noviembre.

Sin embargo, la última fecha (17 de noviembre) es parte del festival de música “Corona Capital”, en el que McCartney será el encargado de cerrar la noche estelar junto con otras bandas reconocidas como Queen of the Stone Age y Empire of the Sun.

Cabe destacar que el Got Back Tour 2024 iniciará el 1 de octubre en Montevideo, Uruguay, y recorrerá países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, México, París y España, para cerrar el 19 de diciembre en Londres, Inglaterra.