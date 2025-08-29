Transmetro de Monterrey estrena ruta; lista de estaciones, mapa y frecuencia de viajes

El sistema de transporte público de Monterrey ha dado un paso importante para la movilidad en el sur de la ciudad con el inicio de operaciones de la nueva ruta de Transmetro: Félix U. Gómez – La Estanzuela. Desde este martes 26 de agosto, 10 nuevos autobuses conectan la red del Metro con zonas de alta demanda en la Carretera Nacional.

El objetivo de la expansión es ofrecer una alternativa más rápida, segura y cómoda para miles de estudiantes, trabajadores y familias que se trasladan diariamente por esta concurrida zona de la metrópoli.

Lista de estaciones del Transmetro Félix U. Gómez - La Estanzuela

El recorrido de esta nueva ruta está diseñado para conectar de manera eficiente la estación del Metro Félix U. Gómez con puntos estratégicos del centro y sur de Monterrey. Su trayecto abarca importantes centros educativos, de salud y comerciales. Las paradas y puntos de interés clave son:



Punto de Partida: Estación Félix U. Gómez de Metrorrey.

Estación de Metrorrey. Zona Centro: Conexión con el Museo Universitario y la estación del Metro Santa Lucía .

Conexión con el Museo Universitario y la estación del . Parada de Salud: Clínica 33 del IMSS .

. Corredor Garza Sada: Pasa por Plaza Paseo Tec, el Tecnológico de Monterrey , Plaza La Silla y Walmart Las Torres.

Pasa por Plaza Paseo Tec, el , Plaza La Silla y Walmart Las Torres. Corredor Carretera Nacional: Cubre paradas en el Colegio Mira Sierra, el Hospital Christus Muguerza, HEB Valle Alto y finaliza en Soriana La Estanzuela.

Horario y frecuencia de viajes del Transmetro de Monterrey

Para agilizar los traslados y reducir los tiempos de espera de los usuarios, la nueva ruta Félix U. Gómez – La Estanzuela contará con una frecuencia de paso de 10 minutos entre cada unidad.

Los 10 autobuses que brindan el servicio son de última generación y están equipados con Wi-Fi, aire acondicionado, cámaras de seguridad y espacio accesible para personas en silla de ruedas, garantizando un viaje más cómodo y seguro.

¿Cuánto cuesta el Transmetro de Monterrey, Nuevo León?

El Transmetro forma parte del sistema integrado de Metrorrey, por lo que el costo del viaje ya incluye la transferencia entre el Metro y esta ruta de autobús. La tarifa general del sistema es:



Metro: $9.30 pesos

Transmetro: $15.00 pesos

Recuerda que hay un 50% de descuento en el primer transbordo y que a partir del segundo ya son sin costo.

Es importante destacar que el pago en estas unidades es exclusivamente a través de la tarjeta de movilidad “MIA” o “MuevoLeón”, ya que no se acepta pago en efectivo.