Lista de las estaciones que tendrá la Línea 6 del Metro de Monterrey para ser la más grande de América

En el Estado de Nuevo León, Línea 6 del Metro de Monterrey promete ser un cambio histórico para la ciudad, pues llevará el servicio hasta el Aeropuerto Internacional y acercará a miles de personas a zonas clave como la Fundidora, Linda Vista y Apodaca.

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 6 del Metrorrey?

Pensada como una obra que marcará un antes y un después en la movilidad, esta nueva ruta recorrerá más de 17 kilómetros y sumará 18 estaciones, con paradas estratégicas que facilitarán el enlace con otras líneas y medios de transporte; su construcción avanza con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido y seguro para la zona metropolitana.

El trazado incluirá puntos como Hospital de Ginecología, Parque Fundidora, Y Griega, Linda Vista, Paseo La Fe, Apodaca y la nueva Estación Aeropuerto; varias de ellas tendrán conexión con las Líneas 1, 4 y 5, además de rutas de Transmetro, lo que permitirá recorridos más fluidos y opciones de traslado sin transbordos innecesarios.

¿La Línea 6 del Metro será la más grande del continente?

Sumando su longitud a la de la Línea 4, el sistema alcanzará 34.37 kilómetros, posicionándose como la ruta de metro más extensa de América Latina; de acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, la obra avanza y a mediados de 2025 ya se verán resultados visibles, consolidando un eje de transporte que facilitará la conexión con el principal aeropuerto de la región.

¿Cómo conectará la Línea 6 del Metro con otros transportes en Monterrey?

Más que una extensión del sistema, la Línea 6 del Metro de Monterrey se perfila como un eje de conexión que unirá distintos modos de transporte en la zona metropolitana, facilitando que un pasajero pueda combinar metro, autobús o bicicleta en un mismo recorrido.

Su trazo ha sido diseñado para que estaciones estratégicas sirvan de puente con las líneas ya existentes, pero también con corredores viales y terminales que concentran gran afluencia de usuarios.

Este enfoque busca que los traslados sean más cortos y sin tantos transbordos, algo clave para quienes se mueven diariamente entre zonas habitacionales, parques industriales, áreas comerciales y el aeropuerto.

Además, la planeación contempla espacios adaptados para la intermodalidad, lo que permitirá integrar nuevas formas de movilidad sin perder tiempo en largas esperas ni desplazamientos adicionales.

