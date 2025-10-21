¡Terror en la CDMX! Queman puesto de juguetes en Iztapalapa; investigan si fue caso de extorsión | Mientras Dormía

¡Tragedia en la CDMX! En las primeras horas de este 21 de octubre 2025, mientras usted dormía, se registró la quema de un puesto de juguetes, ubicada en las calles de la colonia Agrícola Oriental, en Iztapalapa.

Comerciantes exigen mayor vigilancia en la zona para evitar nuevos hechos delictivos.

¿Cómo fue la quema del puesto de juguetes en Iztapalapa ?

De acuerdo con comerciantes de la zona, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a un puesto semifijo y le prendieron fueron para después huir del lugar.

Al notar el incendio, vecinos y locatarios intentaron sofocar las llamas, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia. Los hechos ocurrieron en el cruce de la de la calle Oriente 237 y la Avenida Sur.

Minutos después, bomberos capitalinos acudieron al lugar y lograron capturar el incendio, evitando que se propagara a otros puestos cercanos.

#MientrasDormía 🚨 Atacan con fuego a vendedores de juguetes en la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco.



#MientrasDormía 🚨 Atacan con fuego a vendedores de juguetes en la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco.

Dos sujetos incendiaron un puesto semifijo. Vecinos ayudaron a sofocar las llamas.

Incendio en puesto no deja personas heridas; investigan los hechos

El incendio en el puesto de juguetes de Iztapalapa no dejó personas heridas; sin embargo, algunos ciudadanos presentaron crisis nerviosas, por lo que tuvieron que ser atendidos adentro de una ambulancia.

Decenas de elementos policiales acudieron para realizar un operativo en busca de los responsables, pero no lograron detenerlos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la razón por la cual se realizó el ataque; ya se está investigando sin se trata de una extorsión.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.