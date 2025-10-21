Horror en Tonalá: hombre asesinado de un disparo en la cabeza en calles de ZMG

¡Hombre asesinado! Una intensa movilización policial se registró durante la pasada noche en calles del municipio de Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), luego del reporte de una persona inconsciente y con huellas de violencia sobre la confluencia de las calles Marcos Lara y Guamúchil, en la colonia Santa Rosa.

De acuerdo con los primeros reportes de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, al llegar al sitio los oficiales encontraron a un hombre tendido sobre el arroyo vehicular, con manchas hemáticas visibles. Inmediatamente, solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Verde, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los servicios de emergencia informaron que el sujeto presentaba un impacto de arma de fuego en el cráneo, lo que habría causado su muerte de manera instantánea. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y no hay información acerca de los responsables o las circunstancias del ataque.

Hombre asesinado en Tonalá: aseguran la zona en la colonia Santa Rosa

Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acudieron al lugar para recabar indicios, además de realizar el levantamiento del cuerpo. La zona fue acordonada por la policía municipal mientras los peritos efectuaban las primeras diligencias.

Vecinos del área señalaron haber escuchado una detonación minutos antes del hallazgo, aunque no pudieron proporcionar características de los posibles agresores ni del vehículo en el que huyeron.

Violencia desatada: liberan a mujer tras tres días en cautiverio en Zapopan

Este hecho se suma a otros recientes reportes de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), entre ellos el caso de una mujer de 32 años liberada luego de tres días de cautiverio en la colonia La Higuera, en el municipio de Zapopan, quien fue hallada con múltiples contusiones y en estado grave.

Las autoridades estatales mantienen abiertas ambas carpetas de investigación, mientras los municipios de Tonalá y Zapopan continúan siendo puntos de atención prioritaria en el combate a los delitos de alto impacto

¿Qué está pasando en Jalisco? La ola de violencia en municipios como Tonalá y Zapopan continúa encendiendo las alarmas entre los habitantes; ¿hasta cuándo se detendrá esta escalada de ataques?