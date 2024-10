Nuevo accidente en una feria de Hidalgo provoca traslado de joven a un hospital

Un accidente más. En la feria industrial de Ciudad Sahagún, del municipio Tepeapulco, en el estado de Hidalgo , se sumó un nuevo caso a la lista de percances registrados en juegos mecánicos de localidades hidalguenses y, a pesar de que no hubo víctimas ni lesionados de gravedad, sí se tuvo que trasladar a una afectada a un hospital privado.

¿Como ocurrió este nuevo accidente en feria de Hidalgo?

En esta feria de la localidad, un juego mecánico denominado ‘El Remolino Chino’ sufrió un incidente, dicha atracción falló debido al desprendimiento de una chaveta que sostenía el sistema de la canastilla, lo que provocó que esta saliera de su riel.

“Por el sistema del cambio climático que tenemos, y lo fuerte que está aquí el aire, una chaveta, con la fricción, se nos reventó, entonces salió un carrito, iba a bordo una señorita y dos personas, pero gracias a Dios todos salieron bien; inmediatamente se les dio la atención.

“Lo bueno es que el operador, como todos los operadores que se encuentran aquí laborando dentro de los juegos mecánicos, están atentos, por lo que rápidamente se paró el juego, se le brindó la atención a la señorita, con el respaldo de Protección Civil y de Bomberos, donde todo se notificó", explicó Francisco Paredes, responsable de los juegos mecánicos.

Ahora fue en la feria industrial de Sahagún, un juego mecánico sufrió fallas durante su funcionamiento. #FuerzaInformativaAzteca #TVAztecaHidalgo pic.twitter.com/U2YUeWGBkb — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) October 17, 2024

Tres personas que iban en el juego sufrieron heridas menores y sólo una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital privado de la zona.

“Se les dio la atención, lo único que pasó es que a la señorita su pie se le lastimó un poquito. Ya se le tomaron placas, no hay fisuras, no hay fractura, no hay nada, simplemente fue el golpe. La madre de la menor ya también sabe de lo que pasó, la chica se encuentra en buen estado, y la empresa se hizo responsable inmediatamente como debe de ser”, sentenció.

Por su parte, autoridades municipales comentaron que en todo momento la empresa encargada de los juegos mecánicos se hizo responsable y dicha atracción quedó temporalmente suspendida.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un accidente en una feria en el estado de Hidalgo, pues, a inicios de mes, en el caso más reciente, la Feria de San Francisco 2024, en Pachuca, pasó de ser un recinto de risas y alegrías, para convertirse en un escenario de terror para los asistentes, después de que un juego mecánico presentó severas fallas , lo que provocó que al menos nueve personas resultaran lesionadas.