Hoy No Circula lunes 28 de julio: Autos que deben descansar en CDMX, Edomex y Valle de Toluca

¿Habrá Doble Hoy No Circula? La respuesta es no. Este lunes 28 de julio de 2025 no se activó contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Estado de México (Edomex), por lo que el programa aplica de manera normal.

Aunque la rutina no cambia para muchos, recuerda que desde este mes ya se aplica en zonas como Santiago Tianguistenco y el Valle de Toluca, así que tu auto podría estar sujeto a las restricciones.

¿Qué autos NO circulan hoy lunes 28 de julio?

Los lineamientos establecen que, para este lunes 28, los automóviles que descansan son los que tengan las siguientes características:



Engomado amarillo:

Terminación de placas en 5 o 6.

Holograma de verificación 1 o 2

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si no cumples con las medidas del Hoy No Circula establecidas por las autoridades, podrías enfrentarte a una multa por infringir lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

En particular, si tu vehículo emite humo excesivo y circula fuera del calendario correspondiente, los conductores serán sancionados con una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Este año, la UMA es de 113.14 pesos, lo que significa que la multa por no respetar el Hoy No Circula oscilará entre 2 mil 260 a 3 mil 400 pesos.

¿Cada cuánto cambia el calendario del Hoy No Circula y por qué se repite?

El calendario del Hoy No Circula se basa en el color del engomado y el último dígito de la placa, pero los verdaderos cambios se dan cuando se establece que la calidad del aire supera los niveles permitidos.

Aunque el patrón semanal se repite (por ejemplo, los autos con engomado amarillo no circulan los lunes), la combinación de fechas y días del mes varía, especialmente los sábados, así como cuando se activa la Fase 1 y 2 de contingencia ambiental.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Ante el incremento de tránsito vehicular en la entidad mexiquense, fue necesario que el programa se extendiera a más regiones, incluyendo el Vale de Toluca y la zona de Tianguistenco.

Valle de Toluca

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Valle de México

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.