Nuevo León consigue récord Guinness por el altar de muertos más grande del mundo

Las tradiciones mexicanas se viven al máximo y se presumen a tal grado que muchas son dignas de recibir un reconocimiento, como ocurrió ahora en Nuevo León, estado que logró el Récord Guinness por elaborar el altar de muertos más grande del mundo.

Esta hazaña se llevó a cabo en la Explanada del Museo de Historia Mexicana donde miles de personas aguardaban el dato oficial del Récord Guinness por el altar propuesto por el Festival Internacional de Santa Lucía en el que los asistentes también participaron en una verbena musical y cultural.

Susana Reyes, adjudicadora oficial de Guinness World Records, compartió las variables que debía cumplir el altar de muertos para ser considerado el más grande del mundo. Entre ellos destaca que debe apreciarse como una sola pieza, continua y no seccionada, requisito que cumplió Nuevo León al presentar una muestra de mil 212 metros cuadrados.

Nuevo León logra el Récord Guinness por altar de muertos

“¡Felicidades, Nuevo León! ¡Lo logramos!”, exclamó Lorenia Canavati von Borstel, Presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía al recibir el certificado oficial que los reconocía como récord mundial.

De acuerdo con la adjudicadora del Récord Guinness, la cifra a batir era de mil 44 metros y correspondía a un altar que se elaboró en Hidalgo, mientras que el de Monterrey alcanzó un total de mil 212 metros, logrando de esta manera la hazaña que perdurará al menos por un año hasta que alguien intente arrebatar el título.

Altar de muertos honra a personas de Nuevo León

El gobierno de Nuevo León informó que el “Altar Monumental: Homenaje Impresionante a la Tradición Mexicana” podrá ser visitado hasta el 5 de noviembre, para los habitantes de Nuevo León y aquellos turistas que aprovechan las fechas para acudir a recorrer el estado.

En la ofrenda de muertos más grande de la historia será honrada la memoria de personas del estado que "contribuyeron a poner en el horizonte nacional e internacional a la entidad".

La lista está conformada por las siguientes personalidades:

