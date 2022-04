¡Adiós cubrebocas! En Nuevo León ya no es obligatorio

Luego de siete semanas de estar en semáforo verde y con el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos, a partir del próximo domingo también será a criterio de los ciudadanos del estado de Nuevo León usarlo o no en espacios cerrados, es decir ya no es obligatorio.

El gobernador de la entidad, Samuel García anunció que el viernes será publicado el decreto que permitirá a los nuevoleoneses utilizar de forma opcional la mascarilla a partir de los primeros minutos del domingo 24 de abril.

“Le voy a dar a la sociedad una gran noticia por responsables y ser una comunidad en vanguardia: El comité nos avaló el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados con un solo lineamiento: sigan promoviendo la vacunación y cuídenme mucho a los grupos vulnerables y aglomeración masiva”.

Reiteró que mañana se va a publicar el decreto para que el domingo a las 00:00 “quede ya el uso discrecional opcional del cubrebocas en espacios públicos, cerrados y abiertos”, es decir ya no es obligatorio.

Agregó que la decisión del Comité de Seguridad en Salud se debe a los bajos índices de contagios y hospitalizaciones: “Han sido los niveles más bajos en la historia del Covid-19 en Nuevo León”

Nuevo León primer estado en vacunar a menores

Samuel García recordó que el estado “fue el primer y único estado que vacunó menores; la vacunación transfronteriza hoy tiene 240 mil; primero en regresar a clases presenciales; primer estado en decretar el uso opcional del cubrebocas”.

¿La excepción de la regla es?

A pesar de este anunció el mandatario refirió que los únicos lugares donde será obligatorio el cubrebocas son: escuelas, guarderías, hospitales y farmacias, transporte público, asilos y casas de retiro; aeropuertos.

“Todo lo demás queda ya a discreción de cada persona de Nuevo León si van a traer o no el cubrebocas”, dijo.

Hizo un llamado a no dejar de ser responsables porque el Covid-19 no se fue, el bicho ahí sigue y exhortó a los ciudadanos a no olvidarse de la vacunación.

“Lo que no podemos permitir es darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada; es un momento de alegría y de mucha sapiencia. Gocen, sonrían pero hagan ejercicio, cuiden sus hábitos”, recomendó.